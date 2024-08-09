ЗСУ рухаються у напрямку АЕС: що відбувається на Курщині

Є інформація, що окремі підрозділи ЗСУ перебувають приблизно за 30 км від Курчатова, де розташована Курська атомна електростанція

ЗСУ взяли населені пункти Козачія Локня, Мирний, Круглик і Бондарівка. На півдні українські з'єднання увійшли в Мартинівку

У Курській області бойові дії ведуться «за кілька десятків кілометрів» від Курчатова, де розташована Курська атомна електростанція. Про це заявив голова міської адміністрації міста Ігор Корпуньков.

«Шановні курчатівці. За кілька десятків кілометрів від меж нашого міста ведуться бойові дії. Ситуація напружена, є аварійний режим. Тим не менш, всі служби, підприємства, в тому числі і міська адміністрація, працюють в штатному режимі», – написав він.

Корпунков закликав мешканців не піддаватися на паніку та інформаційні провокації, адже ворог задіяв «психологічний спецназ» для створення неконтрольованої ситуації та хаосу.

Раніше про бої за 30 км від Курчатова писали і воєнкори окупантів.

За словами військового кореспондента Михайла Звінчука (Рибаря), зона умовного контролю українських сил у Суджанському районі розширилася до 30 км. ЗСУ взяли населені пункти Козачія Локня, Мирний, Круглик і Бондарівка. На півдні українські з'єднання увійшли в Мартинівку і зв'язали там війська в бою. Одночасні бої велися при вході в Коренево, а також робилися спроби зайняти Ольгівку з Крем'яним. За словами Рибара, українські військові почали використовувати форму російських військовослужбовців та цивільний медичний транспорт для захоплення позицій та блокпостів ЗС РФ.

За словами Звінчука, за 15 км на південь від міста Льгова у навколишніх населених пунктах точаться запеклі бої. Лгов є центром Льговського району Курської області. Населення міста становить близько 17 тис. осіб.

Збройні сили України вже почали окопуватися на досягнутих рубежах, вводячи другий ешелон. «У Курській області ворог почав зводити фортифікаційні споруди [почали рити окопи, бліндажі та капоніри для техніки в повний профіль]. Ворог продовжує перекидати на територію РФ бойові машини піхоти, бронетранспортери, танки та бронетехніку», – пише військовий командир Юрій Котенок. Також у районі Суджі були помічені гелікоптери ЗСУ.

Також є інформація, що окремі підрозділи ЗСУ перебувають приблизно за 30 км від Курчатова, де розташована Курська атомна електростанція. «На даний момент передчасно говорити про загрозу захоплення ворогом стратегічного об'єкта. Тим не менш, ситуація тривожна», – йдеться у повідомленнях пропагандистських ЗМІ.

Як пишуть пропагандистські воєнкори, найбільшою проблемою в організації оборони на Курському тактичному напрямку залишається роздробленість підрозділів та відсутність належної кількості сил.

Нагадаємо, у ніч на 9 серпня Збройні сили України вдарили по колоні російських загарбників у Курській області. Кадри пожежі, яка охопила військову техніку, опублікувала одразу низка телеграм-канал. Як наголошується, місце влучання розташоване за 30 км від кордону та за 20 км до найближчої точки, де, згідно з російськими військовими блогами, ведуться бої – селища міського типу Коренєво.