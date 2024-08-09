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Знервований Путін скликав оперативну нараду через ситуацію на Курщині (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Знервований Путін скликав оперативну нараду через ситуацію на Курщині (відео)
Путін провів оперативну нараду з постійними членами Радбезу через просування ЗСУ у Курській області
фото: скріншот

Федеральний надзвичайний стан в РФ оголошується у випадках, коли кількість постраждалих перевищує 500 осіб

Російський диктатор Володимир Путін провів оперативну нараду з постійними членами Радбезу через ситуацію у Курській області. Про це повідомляє пресслужба Кремля.

«Обговорювалися питання боротьби з тероризмом. З доповіддю виступив директор ФСБ Олександр Бортніков», – йдеться у повідомленні.

На опублікованих кадрах помітно, що диктатор нервується та посмикується. 

У мережі зауважили, що емоції і вираз обличчя диктатора не такий радісні і рішучі, як були на початку повномасштабного вторгнення.

Знервований Путін скликав оперативну нараду через ситуацію на Курщині (відео) фото 1

 

Також міністерство надзвичайної ситуації країни-агресорки оголосило надзвичайну ситуацію федерального рівня в Курській області через вторгнення ЗСУ. Про це пишуть росЗМІ.

Як зазначається, обстановка в Курській області класифікується як надзвичайна ситуація федерального характеру.  

«У регіоні встановлено федеральний рівень реагування», – зазначили у відомстві, уточнивши, що таке рішення було прийнято урядовою комісією. Федеральний надзвичайний стан оголошується у випадках, коли кількість постраждалих перевищує 500 осіб, або сума збитків становить понад 500 млн рублів.

До цього в Курській області діяв регіональний режим надзвичайної ситуації.

Виконувач обов'язків губернатора Курської області повідомив, що станом на ранок 9 серпня оперативна обстановка в регіоні залишається складною. Евакуація з прикордонних районів триває цілодобово. Смирнов пообіцяв, що людей вивозитимуть автобусами та потягами.

Як  повідомлялося, у Курській області бойові дії ведуться «за кілька десятків кілометрів» від Курчатова, де розташована Курська атомна електростанція. Зона умовного контролю українських сил у Суджанському районі розширилася до 30 км.

ЗСУ взяли населені пункти Козачія Локня, Мирний, Круглик і Бондарівка. На півдні українські з'єднання увійшли в Мартинівку і зв'язали там війська в бою. Також є інформація, що окремі підрозділи ЗСУ перебувають приблизно за 30 км від Курчатова, де розташована Курська атомна електростанція. 

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Теги: війна росія ЗСУ

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