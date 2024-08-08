Путіна ніхто не попередив: розвідка РФ напередодні знала про вторгнення ЗСУ в Курську область

Розвідка не попередила Путіна про наступ ЗСУ

Глава російського генштабу Валерій Герасимов ще за два тижні знав, що ЗСУ наступатимуть на Курську область. Однак російського диктатора Володимира Путіна ніхто не проінформував. Про це повідомляє Bloomberg.

Bloomberg зазначає, що оборонні сили всередині Росії були застигнуті зненацька і не чинили початкового опору українському наступу.

Особа близька до оточення Путіна на анонімних умовах заявила, що в Кремлі закінчується терпіння щодо ведення війни Герасимовим.

Нагадаємо, що 68-річний Герасимов обіймає посаду начальника Генерального штабу Росії з листопада 2012 року.

Нагадаємо, українська армія зайшла на територію Курської області приблизно о восьмій ранку 6 серпня. Саме так повідомили в Міноборони РФ. До вечора 7 серпня Збройні сили України взяли під свій контроль щонайменше 11 населених пунктів під Курськом, а також газовимірювальну станцію «Суджа», яка забезпечує приблизно половину постачання «Газпрому» в Європу. Після чого підскочили ціни на газ на світовому ринку.

Відучора російські пабліки повідомляють про досить стрімке просування ЗСУ в Курській області. Українська сторона зберігає мовчання. Тим часом російські ЗМІ повідомляють про те, що ЗСУ зайняли низку населених пунктів у Суджанському районі Курської області.

До відома, російські пропагандисти визнають, що ситуація в Курській області доволі напружена, українські сили дійсно активно наступають і проводять військову операцію на території РФ. Також міноборони країни-агресорки визнає, що в Курській області тривають бої з підрозділами Збройних сил України.

Згодом росіяни заявили, що українські сили зайняли кілька прикордонних сіл і частину міста Суджа. Попри всі заяви росіян офіційно інформацію про захоплення територій Україною наразі підтвердити не вдалось. Зазначається, що це може бути найбільшою наземною операцією на територію Росії.