Українці оновлювали дані навіть на Гаїті: Міноборони повідомило деталі

Громадяни оновлювали дані навіть на Гаїті та в Гренландії

У «Резерв+» залишається можливість оновити дані навіть після 16-го числа при першій авторизації

Станом на 17 липня 2024 року через «Резерв+» військово-облікові дані оновили 3,4 млн громадян України. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

«Резерв+» подолав позначку в 3,4 мільйона оновлень. З них 83 500 оновлень за кордоном. Відповідальні громадяни оновлювали дані навіть на Гаїті та в Гренландії», – зазначила вона.

Черногоренко додала, що у Резерв+ залишається можливість оновити дані навіть після 16-го числа при першій авторизації. Для тих, хто раніше не користувався застосунком.

«Це дозволить отримати електронний військовий і не носити з собою папірці. Але пам’ятайте, що відповідальність за порушення закону не зникає», – додала заступниця міністра.

Як раніше повідомлялося, речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін повідомив, що від 18 травня військово-облікові дані за кордоном оновили 65 тис. українців. Він зауважив, що за кордоном є чимало українців, які дійсно хочуть доєднатись до Сил оборони зараз.