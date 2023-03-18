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Кремль посилив покарання за критику війни

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кремль посилив покарання за критику війни
фото: з відкритих джерел

Покарання за нібито фейки про російську армію передбачає 15 років колонії

Російський диктатор Володимир Путін посилив покарання за неугодне владі висвітлення подій війни. Про це пишуть росЗМІ.

Як зазначається, президент РФ підписав закон про посилення покарання «за дискредитацію учасників спецоперації». Кремль постановив, що під дію закону потрапляють не тільки вояки армії, а й так звані добровольці, наприклад, найманці ПВК «Вагнер».

Покарання за нібито фейки про російську армію передбачає 15 років колонії.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін вигадує нові укази, аби утримати та заманити росіян на війну. Як повідомляють пропагандистські ЗМІ,  Путін підписав указ, згідно з яким один день служби військових та росгвардійців на війні зараховуватиметься за два.

Також Путін підписав закон, згідно з яким громадянам РФ в окремих сферах забороняється вживати абсолютну більшість іноземних слів.

Теги: путін закон добровольці президент диктатор

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