Мер Харкова заявив про обстріл міста

У місті лунає повітряна тривога

Мер Харкова Ігор Терехов повідомляє про вибухи у місті. Також удари по місту підтвердив очільник ОВА Синєгубов.

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За даними мера міста, зафіксовано шість «прильотів» по Харкову. Інформація про постраждалих уточнюється.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що місто обстрілюють з боку Бєлгорода, попередньо використовують С-300.

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Раніше повідомляли про загрозу пуску БпЛА з північного напрямку. Попередньо було проведено запуск БпЛА типу Shahed-136.

Нагадаємо, триває 400-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав одного ракетного та трьох авіаційних ударів, здійснив п'ять обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі ігнорує закони та звичаї війни, продовжує застосовувати тактику терору проти мирного населення.