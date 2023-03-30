Мер Харкова заявив про обстріл міста
У місті лунає повітряна тривога
Мер Харкова Ігор Терехов повідомляє про вибухи у місті. Також удари по місту підтвердив очільник ОВА Синєгубов.
За даними мера міста, зафіксовано шість «прильотів» по Харкову. Інформація про постраждалих уточнюється.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що місто обстрілюють з боку Бєлгорода, попередньо використовують С-300.
Раніше повідомляли про загрозу пуску БпЛА з північного напрямку. Попередньо було проведено запуск БпЛА типу Shahed-136.
Нагадаємо, триває 400-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав одного ракетного та трьох авіаційних ударів, здійснив п'ять обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі ігнорує закони та звичаї війни, продовжує застосовувати тактику терору проти мирного населення.
Коментарі — 0