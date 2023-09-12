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Данілов відреагував на скандальне соцопитування про корупцію та Зеленського

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Данілов відреагував на скандальне соцопитування про корупцію та Зеленського
Данілов наголосив, що усе, довкола чого має згуртуватися зараз суспільство – це перемога над ворогом.
фото з відкритих джерел

Олексій Данілов: «Соціологія в умовах війни – це ефективна зброя і висока відповідальність»

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов розкритикував скандальне соцопитування щодо того, чи має президент відповідати за корупцію в уряді і заявив, що  соціологія в умовах війни – це ефективна зброя і висока відповідальність. Адже від того, як сформульовані питання, залежать і  відповіді. Про це секретар написав у соцмережах.

Данілов наголосив, що усе, довкола чого має згуртуватися зараз суспільство – це перемога над ворогом.

«Соціологія в умовах війни – це ефективна зброя і висока відповідальність. Мистецтво формулювати запитання – це гарантія очікуваного результату. І в умовах миру можна було б безкінечно бавитися у традиційні вітчизняні ігрища, жонглюючи цифрами та рейтингами. Але в умовах війни є єдиний найвищий стандарт, яким варто вимірювати все, що ми робимо в публічній або професійній сфері. Варто щоразу давати собі відповідь на одне питання: чи наближає перемогу і допомагає фронту результат моєї роботи?» – зазначив Данілов.

До відома, відповідно до соцопитування, проведеного фондом Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва та соціологічної служби Центру Разумкова, у липні поточного року 78% українців вважали, що президент Володимир Зеленський несе пряму відповідальність за корупцію в уряді та воєнних адміністраціях, а 18% – не  погоджувались з цим твердженням.  

Нагадаємо, в інтерв’ю «Главкому» голова комітету Верховної Ради з питань фінансів податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що президент України Володимир Зеленський не причетний до корупційних скандалів. 

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Теги: війна Олексій Данілов президент Володимир Зеленський гроші зброя соцопитування

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