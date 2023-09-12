Данілов відреагував на скандальне соцопитування про корупцію та Зеленського

Данілов наголосив, що усе, довкола чого має згуртуватися зараз суспільство – це перемога над ворогом.

Олексій Данілов: «Соціологія в умовах війни – це ефективна зброя і висока відповідальність»

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов розкритикував скандальне соцопитування щодо того, чи має президент відповідати за корупцію в уряді і заявив, що соціологія в умовах війни – це ефективна зброя і висока відповідальність. Адже від того, як сформульовані питання, залежать і відповіді. Про це секретар написав у соцмережах.

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Данілов наголосив, що усе, довкола чого має згуртуватися зараз суспільство – це перемога над ворогом.

«Соціологія в умовах війни – це ефективна зброя і висока відповідальність. Мистецтво формулювати запитання – це гарантія очікуваного результату. І в умовах миру можна було б безкінечно бавитися у традиційні вітчизняні ігрища, жонглюючи цифрами та рейтингами. Але в умовах війни є єдиний найвищий стандарт, яким варто вимірювати все, що ми робимо в публічній або професійній сфері. Варто щоразу давати собі відповідь на одне питання: чи наближає перемогу і допомагає фронту результат моєї роботи?» – зазначив Данілов.

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До відома, відповідно до соцопитування, проведеного фондом Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва та соціологічної служби Центру Разумкова, у липні поточного року 78% українців вважали, що президент Володимир Зеленський несе пряму відповідальність за корупцію в уряді та воєнних адміністраціях, а 18% – не погоджувались з цим твердженням.

Нагадаємо, в інтерв’ю «Главкому» голова комітету Верховної Ради з питань фінансів податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що президент України Володимир Зеленський не причетний до корупційних скандалів.