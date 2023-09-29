Що змусить РФ припинити війну з Україною: президент Латвії назвав три фактори

Російські стратеги продовжують війну у сподіванні про те, що Захід втомиться

Російські загарбники зможуть припинити війну з Україною лише за декілька умов. Союзники повинні підтримувати нашу державу, нарощувати виробництво зброї на Заході, а також необхідно очікувати успіхів ЗСУ на фронті. Таку заяву зробив президент Латвії Едгарс Рінкевичс, передає Helsingin Sanomat.

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Лідер Латвії зазначив, що російські стратеги продовжують війну у сподіванні про те, що Захід втомиться.

Зокрема, Рінкевичс назвав три фактори, які змусять Російську Федерацію задуматись про припинення війни, а саме:

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усвідомлення того, що Захід готовий підтримувати Україну незалежно від повороту подій. Путін розуміє, що не зможе протистояти економічному потенціалу США, Європи та Канади;

рішучість Заходу збільшити оборонний промисловий потенціал й виробництво снарядів, ракет, безпілотників й танків, які потребує Україна, а також поповнюючи власні запаси;

прогрес України на полі бою, який продемонструє Росії, що усі її мрії про окупацію є марними.

Нагадаємо, триває 583-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 21 бойове зіткнення.