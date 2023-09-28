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Зеленський пояснив, що гарантуватиме безпеку Європі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський пояснив, що гарантуватиме безпеку Європі
фото: Офіс президента

Володимир Зеленський: «Україна заслуговує стати членом НАТО і стане»   

Членство України в НАТО гарантуватиме спокій і мир для всіє Європи. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Глава держави провів сьогодні низку зустрічей із міжнародними партнерами.

«Потужний міжнародний день сьогодні. Зустрічі та переговори з партнерами. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг був у Києві – плідні переговори. Не лише про наш захист зараз, а й про наш стратегічний захист, спільний захист усіх у Європі.

Україна заслуговує стати членом НАТО і стане. Обов’язково. І це не просто наша українська амбіція. Це єдина дієва безпекова перспектива для Європи, яка гарантує реальний тривалий мир», – наголосив Зеленський.

Глава держави також зазначив, що Україна активно працює з партнерами, щоб був практичний прогрес у питанні про членство в Альянсі. «Обговорили сьогодні й роботу нашого формату Ради Україна – НАТО. Те, що можемо зробити, використовуючи цей формат», – зазначив президент.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час сьогоднішнього візиту до Києва заявив, що Україна близька до членства в Альянсі, як ніколи. 

Також Столтенберг заявив, що НАТО уклало контрактів на 2,4 млрд євро для закупівлі боєприпасів для ЗСУ. 

 
 

 

 

Теги: Володимир Зеленський Україна Єнс Столтенберг президент переговори НАТО

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