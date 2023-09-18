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«Укрзалізниця» показала розкішні вагони виключно для VIP-клієнтів (фото)

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
«Укрзалізниця» показала розкішні вагони виключно для VIP-клієнтів (фото)
Вартість поїздки у «золотому вагоні» становила близько 34 тис. грн
фото з відкритих джерел

Незвичайні вагони навіть називають «п'ятизірковими готелями на рейках»

«Укрзалізниця» має незвичайні вагони, які призначені для перевезення виключно VIP-клієнтів, оскільки прості українці не можуть їх замовити. Вони пропонують неймовірний рівень, і про те, які послуги пропонуються пасажирам та як вагони виглядаю зсередини, пише «RBC».

«Наразі VIP-вагони залучені для перевезення дипломатичних делегацій, для замовлення - недоступні», – заявили у пресслужбі компанії.

«Укрзалізниця» повідомляла, що цими вагонами пересувались колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі, президент ФРН Франка-Вальтер Штайнмаєр, речниця Палати представників Ненсі Пелосі та багато інших політиків.

Повідомляється, що одним із найпопулярніших був «золотий вагон», який пропонує пасажирам:

  • кухню з усією необхідною технікою;
  • велику вітальню;
  • спальню із двоспальним ліжком;
  • просторий санвузол.
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У цих вагонах передбачені спеціальні купе для охорони та службового персоналу. Всередині і вишукані люстри, і посуд високої якості, аби пасажири відчували себе максимально комфортно.

Вартість поїздки у «золотому вагоні» становила близько 34 тис. грн, а в інших коливалася від 16 до 28 тис. грн.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» повністю дерусифікувала залізничні квитки. У системі сервісу купівлі електронних квитків виправили технічну помилку, через яку частина інформації пасажирів могла бути виконана російської мовою. Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що згідно з Угодою про міжнародне пасажирське сполучення, російська мова може використовуватися на квитках. Однак «Укрзалізниця» вирішила відмовитися від мови держави-агресора.

Теги: Укрзалізниця Еммануель Макрон президент Борис Джонсон перевезення Олаф Шольц

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