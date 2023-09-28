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На Вінниччині затримано посадовців ТЦК, які допомагали ухилянтам втекти за кордон

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
На Вінниччині затримано посадовців ТЦК, які допомагали ухилянтам втекти за кордон
Посадовців Вінницького ТЦК допомагали ухилянтам уникнути мобілізації
фото: ДБР

Злочинну групу очолив офіцер відділення призову, а допомагали йому травматолог та хірург

У Вінниці працівники ДБР викрили організовану злочинну групу, яка допомагала ухилянтам уникнути мобілізації та виїхати з України. Про це повідомили в ДБР.

Очолював злочинну групу офіцер відділення призову Вінницького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він залучив до злочинної діяльності двох членів військово-лікарської комісії – травматолога та хірурга.

Офіцер шукав чоловіків, які бажали уникнути мобілізації. За $4 тис. їм вигадували діагнози та готували документи, які дозволяли не лише бути непридатними для військової служби, а й виїжджати за кордон.

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У підозрюваних знайшла підроблені медичні довідки та гроші на суму понад 300 тис. грн
фото: ДБР

Працівники ДБР провели обшуки у Вінницькому об’єднаному МТЦК та СП та за місцем проживання учасників групи. Було виявлено та вилучено записи із «чорною бухгалтерією», списки військовозобов'язаних чоловіків, підроблені медичні довідки, а також гроші у різній валюті на суму понад 300 тис. грн.

Трьох учасників групи було затримано. Їх підозрюють в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчиненого організованою групою з корисливих мотивів.

За даними ДБР, вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення від посад. Передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна.

Теги: гроші документи злочин кордон ухилянти

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