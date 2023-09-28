На Вінниччині затримано посадовців ТЦК, які допомагали ухилянтам втекти за кордон

Злочинну групу очолив офіцер відділення призову, а допомагали йому травматолог та хірург

У Вінниці працівники ДБР викрили організовану злочинну групу, яка допомагала ухилянтам уникнути мобілізації та виїхати з України. Про це повідомили в ДБР.

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Очолював злочинну групу офіцер відділення призову Вінницького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він залучив до злочинної діяльності двох членів військово-лікарської комісії – травматолога та хірурга.

Офіцер шукав чоловіків, які бажали уникнути мобілізації. За $4 тис. їм вигадували діагнози та готували документи, які дозволяли не лише бути непридатними для військової служби, а й виїжджати за кордон.

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У підозрюваних знайшла підроблені медичні довідки та гроші на суму понад 300 тис. грн фото: ДБР

Працівники ДБР провели обшуки у Вінницькому об’єднаному МТЦК та СП та за місцем проживання учасників групи. Було виявлено та вилучено записи із «чорною бухгалтерією», списки військовозобов'язаних чоловіків, підроблені медичні довідки, а також гроші у різній валюті на суму понад 300 тис. грн.

Трьох учасників групи було затримано. Їх підозрюють в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчиненого організованою групою з корисливих мотивів.

За даними ДБР, вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення від посад. Передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна.