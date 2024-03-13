Легіон «Свобода Росії» назвав свою кінцеву мету

«Сподіваюся, одного дня ми досягнемо головної – знищення Путіна та його режиму», – волонтер легіону «Свобода Росії»

Волонтер легіону «Свобода Росії» Олексій Барановський в коментарі Newsweek заявив, що російські добровольці мають намір зрештою «піти на Москву» та звільнити РФ від Володимира Путіна.

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«Можливо, ми не зможемо цього досягти зараз, але це наша головна місія. В найближчі місяці ми продовжимо ставити складніші цілі для наших місій. Сподіваюся, одного дня ми досягнемо головної – знищення Путіна та його режиму», – заявив він.

Барановський додав, що останні напади відбуваються в той час, коли Путін готується до президентських виборів, які відбудуться цими вихідними – «ретельно організованому змаганню, в якому він обов'язково виграє».

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«Можливо, ми не зможемо зупинити федеральні вибори, але ми можемо зірвати регіональні вибори, тому ми робимо все, що в наших силах, приносячи це «повітря свободи», принаймні в деякі частини країни», – пояснив він.

Волонтер легіону «Свобода Росії» наголосив, що майбутні вибори стануть «останнім кроком Путіна до узурпації влади».

Нагадаємо, 12 березня російський добровольчий корпус, легіон «Свобода Росії» та Сибірський Батальйон зайшли до Курської та Білгородської областей у рамках спільної операції. Після прориву кордону РФ російськими добровольцями, легіон «Свобода Росії» записав відео зі звільненого Тьоткіно. Добровольці зазначили, що ведуть бій у Тьоткіно, вулиці сильно прострелюються. Вони готуються звільняти місцевих жителів.