«Два роки разом і до перемоги»: болгари вийшли на мітинг, щоб підтримати Україну

Будівлі уряду і парламенту Болгарії були підсвічені кольорами державного прапора України

У рамках всесвітньої ініціативи щодо солідарності з Україною, присвяченої другій річниці опору українського народу російській агресії, в столиці Болгарії Софії пройшли заходи під назвою «Україна: Два роки боротьби за життя, свободу та демократію! Два роки разом і до перемоги України». Про це повідомив кореспондент «Главкома».

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Організатором заходу виступили Об’єднання українських організацій в Болгарії «Мати Україна», болгарська асоціація БОЕЦ та освітній центр «Український Вулик».

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«24 лютого 2024 року виповнюється два роки від підступного повномасштабного нападу Росії на Україну та початку геноциду українського народу. Болгарія була й залишається справжнім другом України і продовжуватиме підтримувати Україну до її перемоги!

Протягом цих двох років Україна показала всьому світу, що злу можна і потрібно протистояти. Тому що любов до Вітчизни та прагнення до Незалежності дають велику силу навіть малим країнам та народам! Саме вони зупинили агресора у 2022 році!

Сотні тисяч невинних жертв та мільйони вигнаних зі своїх домівок українців. Руйнування та збитки важко підрахувати. Путін та його прихильники, а також всі, хто їх підтримує своїми діями чи бездіяльністю, повинні нести відповідальність за воєнні злочини!», – зазначили в анонсі заходу його організатори.

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Акція розпочалась із мітингу біля будівлі адміністрації Президента Болгарії, під час якого відбулись виступи на підтримку України, хвилина мовчання в пам'ять за загиблими у війні. Завершився він ходою центральною частиною міста.

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Крім того, на знак солідарності з українським народом, будівлі уряду і парламенту Болгарії, а також Національного палацу культури в Софії були підсвічені кольорами державного прапора України.

Раніше у Кишиневі пройшла демонстрація на честь другої річниці повномасштабного вторгнення Росії до України 24 лютого.

Також повідомлялося, що сьогодні, 24 лютого, німецькі активісти Greenpeace спроєктували на будівлю посольства Росії в Берліні вимогу «Припиніть вбивства» та «Руки геть від України».

Нагадаємо, що 24 лютого, у роковини повномасштабного вторгнення РФ в Україну польські активісти влаштували акцію біля воріт вілли російського посла Сергія Андрєєва у містечку Констанцін-Єзьорна під Варшавою.

Активісти о шостій ранку під ворітьми будинку вмикали гучні сирени та відтворювали звуки вибухів і пострілів, щоб імітувати умови, в яких українці прокидаються від дій Росії протягом останніх 10 років.

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До слова, за даними британської розвідки, за два роки повномасштабної війни проти України Росія втратила таку кількість особового складу та військової техніки, із якою розпочинала своє вторгнення 24 лютого 2022 року.