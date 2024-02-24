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«Два роки разом і до перемоги»: болгари вийшли на мітинг, щоб підтримати Україну

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Два роки разом і до перемоги»: болгари вийшли на мітинг, щоб підтримати Україну
Акція розпочалась із мітингу біля будівлі адміністрації Президента Болгарії
фото: glavcom.ua

Будівлі уряду і парламенту Болгарії були підсвічені кольорами державного прапора України

У рамках всесвітньої ініціативи щодо солідарності з Україною, присвяченої другій річниці опору українського народу російській агресії, в столиці Болгарії Софії пройшли заходи під назвою «Україна: Два роки боротьби за життя, свободу та демократію! Два роки разом і до перемоги України». Про це повідомив кореспондент «Главкома».

Організатором заходу виступили Об’єднання українських організацій в Болгарії «Мати Україна», болгарська асоціація БОЕЦ та освітній центр «Український Вулик».

«24 лютого 2024 року виповнюється два роки від підступного повномасштабного нападу Росії на Україну та початку геноциду українського народу. Болгарія була й залишається справжнім другом України і продовжуватиме підтримувати Україну до її перемоги!

Протягом цих двох років Україна показала всьому світу, що злу можна і потрібно протистояти. Тому що любов до Вітчизни та прагнення до Незалежності дають велику силу навіть малим країнам та народам! Саме вони зупинили агресора у 2022 році!

«Два роки разом і до перемоги»: болгари вийшли на мітинг, щоб підтримати Україну фото 1

Сотні тисяч невинних жертв та мільйони вигнаних зі своїх домівок українців. Руйнування та збитки важко підрахувати. Путін та його прихильники, а також всі, хто їх підтримує своїми діями чи бездіяльністю, повинні нести відповідальність за воєнні злочини!», – зазначили в анонсі заходу його організатори.

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Акція розпочалась із мітингу біля будівлі адміністрації Президента Болгарії, під час якого відбулись виступи на підтримку України, хвилина мовчання в пам'ять за загиблими у війні. Завершився він ходою центральною частиною міста.

«Два роки разом і до перемоги»: болгари вийшли на мітинг, щоб підтримати Україну фото 2

Крім того, на знак солідарності з українським народом, будівлі уряду і парламенту Болгарії, а також Національного палацу культури в Софії були підсвічені кольорами державного прапора України.

«Два роки разом і до перемоги»: болгари вийшли на мітинг, щоб підтримати Україну фото 3

Раніше у Кишиневі пройшла демонстрація на честь другої річниці повномасштабного вторгнення Росії до України 24 лютого. 

Також повідомлялося, що сьогодні, 24 лютого, німецькі активісти Greenpeace спроєктували на будівлю посольства Росії в Берліні вимогу «Припиніть вбивства» та «Руки геть від України». 

Нагадаємо, що 24 лютого, у роковини повномасштабного вторгнення РФ в Україну польські активісти влаштували акцію біля воріт вілли російського посла Сергія Андрєєва у містечку Констанцін-Єзьорна під Варшавою. 

Активісти о шостій ранку під ворітьми будинку вмикали гучні сирени та відтворювали звуки вибухів і пострілів, щоб імітувати умови, в яких українці прокидаються від дій Росії протягом останніх 10 років.

До слова, за даними британської розвідки, за два роки повномасштабної війни проти України Росія втратила таку кількість особового складу та військової техніки, із якою розпочинала своє вторгнення 24 лютого 2022 року.

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Теги: путін Болгарія Україна мітинг 24 лютого хвилина мовчання

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