Росію офіційно виключено з однієї з найстаріших міжнародних організацій

Основними цілями діяльності Дунайської комісії є забезпечення і розвиток вільного судноплавства на Дунаї

Росія мала час до 29 лютого, щоб самостійно вийти з організації

З 1 березня Росія офіційно виключена зі складу однієї з найстаріших міжнародних організацій – Дунайської комісії, яка регулює судноплавство Дунаєм. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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Кулеба нагадав, що Дунайська комісія на 100-й ювілейній сесії у грудні 2023 року – під час першого головування України – вирішила, що дії Росії несумісні з Белградською конвенцією, на основі якої вона функціонує.

«Росія мала час до 29 лютого, щоб самостійно вийти з організації. Однак агресору не вистачило мужності зробити це. Як наслідок, від сьогодні країни-члени Комісії більше не будуть офіційно визнавати свої зобов'язання перед Росією за основоположною Белградською конвенцією», – пояснив міністр.

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Крім того, додав Кулеба, Дунайська комісія вперше у своїй історії наклала штраф на Росію за несплату внесків після позбавлення її повноважень в цій організації в березні 2022 року.

«Закликаю всі міжнародні організації наслідувати цей приклад, ізолювати російських дипломатів та вигнати Росію. Агресорам і терористам не місце на жодних авторитетних міжнародних форумах», – закликав голова МЗС.

Дунайська комісія – міжнародна міжурядова організація, основними цілями діяльності якої є забезпечення і розвиток вільного судноплавства на Дунаї для торговельних суден під прапорами усіх держав відповідно до інтересів і суверенних прав держав-учасниць Белградської конвенції.

Нагадаємо, на 100-му ювілейному засіданні Дунайська комісія вирішила позбавити Росію права членства через її удари ракетами та дронами по Нижньому Дунаю в Україні.

Раніше повідомлялося, що постановою Дунайської комісії від 17 березня зупинено повноваження Росії у її складі. Причиною стала військова агресія проти України з порушенням основних принципів Белградської Конвенції.