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Володимир Омелян Політик

Санкції та атаки безпілотників завдали серйозного удару по РФ

glavcom.ua
Санкції потроху підточують економіку Росії
фото: Depositphotos

В Росії зафіксували різке падіння доходів нафтогазових компаній на початку року

Інформація щодо поточних втрат рф внаслідок санкцій, станом на 08 березня 2024 року:

• 1 •

Дефіцит федерального бюджету рф у січні-лютому поточного року становив 1,474 млрд рублів або 0,8% ВВП, повідомив Мінфін росії.

  • Це близько до величини, запланованої на весь 2024 – 1,6 трлн рублів.

• 2 •

В росії зафіксували різке падіння доходів нафтогазових компаній на початку року.

  • Перші два місяці виявилися провальними для нафтогазової галузі, випливає з моніторингу галузевих фінансових потоків, що проводиться російським Центробанком.
  • Це могло стати відображенням зниження експортних цін наприкінці минулого року.
  • Скорочуються не лише ціни, а й обсяги нафтогазового експорту. У рамках угоди ОПЕК+ росія додатково скоротить видобуток нафти, експорт нафти та нафтопродуктів.
  • Даються взнаки і атаки на нафтопереробні заводи: виробництво падає, а з березня експорт бензину заборонено на півроку.

• 3 •

Уряд рф продовжив заборону на публікацію статистики з видобутку нафти, газу та конденсату до 1 квітня 2025 року.

  • Публікацію даних було припинено 26 квітня 2023 року.
  • У постанові 2023 року подано перелік видів продукції, з видобутку якої було зупинено поширення статистики. До переліку увійшли нафтогазовадна суміш (свердловина), нафта зневоднена, знесолена та стабілізована, газовий конденсат нестабільний.
  • Постанова також представляла додатковий перелік видів діяльності, дані щодо яких перестануть публікувати у 2024 році.
  • До цього переліку увійшли видобуток нафти та природного газу, видобуток нафти та попутного газу, видобуток природного газу та конденсату.

• 4 •

Росія ввозить британські вимірювальні системи для виробництва зброї через реекспорт.

  • Низка російських компаній 2023 року ввезла до росії вимірювальні системи виробництва британської Renishaw, потрібні для виробництва зброї, на суму 360 млн руб. ($4 млн).
  • Британська компанія Renishaw виробляє вимірювальні системи, що контролюють якість деталей, виготовлених на металообробних станках.
  • Таке обладнання необхідне для військово-промислового комплексу, де важливою є максимальна точність.
  • З початком повномасштабного російського вторгнення в Україну британська компанія закрила свій бізнес у росії.
  • Проте, за даними журналістів, закупівлі продовжились завдяки системі реекспорту.
  • У цьому брали участь щонайменше 10 російських компаній. Вони у свою чергу отримували обладнання британської компанії Renishaw через постачальників із третіх країн, які не потрапили під санкції – Гонконгу, Китаю, Турції, Вірменії.

• 5 •

Німеччина та Британія пообіцяли не дозволити Путіну розділити союзників України.

  • Німеччина і Велика Британія пообіцяли не дозволити президенту рф Владіміру путіну розділити союзників на тлі скандалу зі злитою розмовою офіцерів Бундесверу щодо постачання ракет Taurus.
  • «Я не хочу грати на руку російському наративу про розбіжності між союзниками», – заявив міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон на пресконференції зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок.
  • Він сказав, що існує «неймовірна єдність між союзниками», зокрема, і в НАТО.

• 6 •

Організація ООН з атомної енергетики повторила вимоги до росії повернути найбільшу атомну електростанцію в Європі під контроль України на тлі занепокоєння, що погіршення безпеки може призвести до аварії.

  • Більшість ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії з 35 членів прийняли офіційну резолюцію осуду проти росії.
  • «Росія неодноразово не змогла вжити необхідних і розумних кроків для мінімізації ризиків ядерної безпеки», – заявила посол США у Міжнародному агентстві з атомної енергії Лора Холгейт.
  • «Ми повторюємо наш давній заклик до росії вивести свій військовий і цивільний персонал із заводу та з усієї України».

• 7 •

Швейцарія виступила за фінансування України російськими активами.

  • У країні зберігаються понад 8 мільярдів доларів США резервів і активів російського центрального банку.
  • Швейцарські законодавці підтримали кроки щодо дозволу використання заморожених російських державних активів для фінансування військових репарацій в Україні.
  • Верхня палата парламенту проголосувала 21 голосом «за», «проти» виступили 19 депутатів, ще троє утрималися. Нижня палата ухвалила ініціативу ще минулого року.

• 8 •

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс назвав росію «ворогом» Європи та пообіцяв підтримувати Київ у військовому та економічному плані стільки, скільки необхідно.

  • «Цієї похмурої для Європи години ми продемонстрували нашу рішучість підтримати Україну єдиним фронтом, чого наші вороги, можливо, не очікували. Ви нас не злякаєте, ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно», – наголосив політик під час конференції Європейської народної партії у Бухаресті.

• 9 •

Уряд Німеччини до 10 вересня продовжив зовнішнє управління німецькими активами «Роснефті» – Rosneft Deutschland GmbH (RDG) і Rosneft Refining & Marketing GmbH (RNRM), повідомила прес-служба міністерства економіки Німеччини.

  • Таким чином, до зазначеної дати Федеральне мережеве агентство Німеччини збереже контроль над компанією Rosneft Deutschland та її частками у трьох нафтопереробних заводах – PCK у Шведті, MiRo у Карлсруе та Bayernoil у Фобурзі-на-Дунаї.

• 10 •

Віце-канцлер Німеччини та міністр економіки Роберт Габек заявив, що необхідно зайняти більш жорстку позицію щодо країн, які отримують вигоду від ухилення оосії від санкцій.

  • Одним із рішень може стати «більш серйозна розмова з державами, що, як ми знаємо, отримують вигоду від ухилення від санкцій». «Вони також мають свої інтереси, продаючи свою сировину, товари, критичні мінерали та енергію на світовому ринку – тож тут ми не безсилі».
  • Віце-канцлер Німеччини висловив упевненість, що країни G7 або країни, які підтримують Україну, діятимуть відповідним чином, а також додав, що нинішня система звітування компаній, які підозрюються в ухиленні від санкцій, може бути недосконалою.
  • «Але ми також можемо змінити ситуацію, щоб митники, якщо у них є інформація, йшли до самих компаній та казали: «Покажіть нам замовлення, покажіть нам інвентаризацію», – зауважив Габек.

• 11 •

Міноборони Естонії відмовиться від шоколадок Mars та Nestlé через те, що вони не пішли з російського ринку.

  • Глава відомства Ханно Певкур наказав прибрати продукцію з торгових точок, що знаходяться на території відомства.
  • Такий захід торкнеться й інших великих торгових марок, наприклад, PepsiCo.
  • Раніше Україна внесла ці компанії до списку «міжнародних спонсорів війни».

• 12 •

Уряд Фінляндії ухвалив рішення, що транспортні засоби з російськими номерами мають бути вивезені з країни до 16 березня.

  • Автомобілі, що залишилися, повинні будуть пройти обстеження.
  • Зокрема, працівники митниці мають визначити терміни перебування цих машин у країні.
  • Докладний план дій поки що розробляється.
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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: нафта росія санкції війна

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