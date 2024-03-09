Санкції та атаки безпілотників завдали серйозного удару по РФ

В Росії зафіксували різке падіння доходів нафтогазових компаній на початку року

Інформація щодо поточних втрат рф внаслідок санкцій, станом на 08 березня 2024 року:

Будь ласка, читайте текст після реклами

• 1 •

Дефіцит федерального бюджету рф у січні-лютому поточного року становив 1,474 млрд рублів або 0,8% ВВП, повідомив Мінфін росії.

Це близько до величини, запланованої на весь 2024 – 1,6 трлн рублів.

• 2 •

В росії зафіксували різке падіння доходів нафтогазових компаній на початку року.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Перші два місяці виявилися провальними для нафтогазової галузі, випливає з моніторингу галузевих фінансових потоків, що проводиться російським Центробанком.

Це могло стати відображенням зниження експортних цін наприкінці минулого року.

Скорочуються не лише ціни, а й обсяги нафтогазового експорту. У рамках угоди ОПЕК+ росія додатково скоротить видобуток нафти, експорт нафти та нафтопродуктів.

Даються взнаки і атаки на нафтопереробні заводи: виробництво падає, а з березня експорт бензину заборонено на півроку.

• 3 •

Уряд рф продовжив заборону на публікацію статистики з видобутку нафти, газу та конденсату до 1 квітня 2025 року.

Публікацію даних було припинено 26 квітня 2023 року.

У постанові 2023 року подано перелік видів продукції, з видобутку якої було зупинено поширення статистики. До переліку увійшли нафтогазовадна суміш (свердловина), нафта зневоднена, знесолена та стабілізована, газовий конденсат нестабільний.

Постанова також представляла додатковий перелік видів діяльності, дані щодо яких перестануть публікувати у 2024 році.

До цього переліку увійшли видобуток нафти та природного газу, видобуток нафти та попутного газу, видобуток природного газу та конденсату.

• 4 •

Росія ввозить британські вимірювальні системи для виробництва зброї через реекспорт.

Низка російських компаній 2023 року ввезла до росії вимірювальні системи виробництва британської Renishaw, потрібні для виробництва зброї, на суму 360 млн руб. ($4 млн).

Британська компанія Renishaw виробляє вимірювальні системи, що контролюють якість деталей, виготовлених на металообробних станках.

Таке обладнання необхідне для військово-промислового комплексу, де важливою є максимальна точність.

З початком повномасштабного російського вторгнення в Україну британська компанія закрила свій бізнес у росії.

Проте, за даними журналістів, закупівлі продовжились завдяки системі реекспорту.

У цьому брали участь щонайменше 10 російських компаній. Вони у свою чергу отримували обладнання британської компанії Renishaw через постачальників із третіх країн, які не потрапили під санкції – Гонконгу, Китаю, Турції, Вірменії.

• 5 •

Німеччина та Британія пообіцяли не дозволити Путіну розділити союзників України.

Німеччина і Велика Британія пообіцяли не дозволити президенту рф Владіміру путіну розділити союзників на тлі скандалу зі злитою розмовою офіцерів Бундесверу щодо постачання ракет Taurus.

«Я не хочу грати на руку російському наративу про розбіжності між союзниками», – заявив міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон на пресконференції зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок.

Він сказав, що існує «неймовірна єдність між союзниками», зокрема, і в НАТО.

• 6 •

Організація ООН з атомної енергетики повторила вимоги до росії повернути найбільшу атомну електростанцію в Європі під контроль України на тлі занепокоєння, що погіршення безпеки може призвести до аварії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Більшість ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії з 35 членів прийняли офіційну резолюцію осуду проти росії.

«Росія неодноразово не змогла вжити необхідних і розумних кроків для мінімізації ризиків ядерної безпеки», – заявила посол США у Міжнародному агентстві з атомної енергії Лора Холгейт.

«Ми повторюємо наш давній заклик до росії вивести свій військовий і цивільний персонал із заводу та з усієї України».

• 7 •

Швейцарія виступила за фінансування України російськими активами.

У країні зберігаються понад 8 мільярдів доларів США резервів і активів російського центрального банку.

Швейцарські законодавці підтримали кроки щодо дозволу використання заморожених російських державних активів для фінансування військових репарацій в Україні.

Верхня палата парламенту проголосувала 21 голосом «за», «проти» виступили 19 депутатів, ще троє утрималися. Нижня палата ухвалила ініціативу ще минулого року.

• 8 •

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс назвав росію «ворогом» Європи та пообіцяв підтримувати Київ у військовому та економічному плані стільки, скільки необхідно.

«Цієї похмурої для Європи години ми продемонстрували нашу рішучість підтримати Україну єдиним фронтом, чого наші вороги, можливо, не очікували. Ви нас не злякаєте, ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно», – наголосив політик під час конференції Європейської народної партії у Бухаресті.

• 9 •

Уряд Німеччини до 10 вересня продовжив зовнішнє управління німецькими активами «Роснефті» – Rosneft Deutschland GmbH (RDG) і Rosneft Refining & Marketing GmbH (RNRM), повідомила прес-служба міністерства економіки Німеччини.

Таким чином, до зазначеної дати Федеральне мережеве агентство Німеччини збереже контроль над компанією Rosneft Deutschland та її частками у трьох нафтопереробних заводах – PCK у Шведті, MiRo у Карлсруе та Bayernoil у Фобурзі-на-Дунаї.

• 10 •

Віце-канцлер Німеччини та міністр економіки Роберт Габек заявив, що необхідно зайняти більш жорстку позицію щодо країн, які отримують вигоду від ухилення оосії від санкцій.

Одним із рішень може стати «більш серйозна розмова з державами, що, як ми знаємо, отримують вигоду від ухилення від санкцій». «Вони також мають свої інтереси, продаючи свою сировину, товари, критичні мінерали та енергію на світовому ринку – тож тут ми не безсилі».

Віце-канцлер Німеччини висловив упевненість, що країни G7 або країни, які підтримують Україну, діятимуть відповідним чином, а також додав, що нинішня система звітування компаній, які підозрюються в ухиленні від санкцій, може бути недосконалою.

«Але ми також можемо змінити ситуацію, щоб митники, якщо у них є інформація, йшли до самих компаній та казали: «Покажіть нам замовлення, покажіть нам інвентаризацію», – зауважив Габек.

• 11 •

Міноборони Естонії відмовиться від шоколадок Mars та Nestlé через те, що вони не пішли з російського ринку.

Глава відомства Ханно Певкур наказав прибрати продукцію з торгових точок, що знаходяться на території відомства.

Такий захід торкнеться й інших великих торгових марок, наприклад, PepsiCo.

Раніше Україна внесла ці компанії до списку «міжнародних спонсорів війни».

• 12 •

Уряд Фінляндії ухвалив рішення, що транспортні засоби з російськими номерами мають бути вивезені з країни до 16 березня.