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Росія розпочала дострокові «вибори президента» на окупованих територіях

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росія розпочала дострокові «вибори президента» на окупованих територіях
На окупованих територіях Запорізької області розпочалося «дострокове голосування» у так званих виборах президента РФ
фото з відкритих джерел

У мешканців тимчасово окупованих територій збиратимуть голоси протягом трьох тижнів

На окупованій частині Запорізької області підконтрольна Росії адміністрація 25 лютого почала проводити незаконне дострокове голосування на «виборах президента» Росії. Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація.

«Протягом трьох тижнів у мешканців тимчасово окупованих територій збиратимуть голоси в підтримку Путіна – члени «виборчкомів» зі скриньками в супроводі озброєних силовиків прийдуть у кожен дім, зупинятимуть на вулицях, відвідають соціальні установи», – наголошують в адміністрації.

В ОВА додали, що результат цього голосування «не визнає жодна цивілізована країна світу, а участь в організації і проведенні виборів на окупованих територіях – кримінальний злочин, покарання за який – до 10 років позбавлення волі».

Зазначимо, РФ призначила президентські вибори на 17 березня 2024 року. Основне голосування триватиме три дні: 15, 16 і 17 березня.

Центральна виборча комісія (ЦВК) Росії ухвалила рішення, що незаконне дострокове голосування буде проведено і на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей.

Окуповані регіони України виборча комісія визнала «важкодоступними». Незаконні вибори у Херсонській, Донецькій і Луганській областях розпочнуться пізніше, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Нагадаємо, напередодні «виборів президента РФ» так звані «члени виборчих комісій» робили обхід людей на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України. Вони збирали інформацію та агітували за участь у російських президентських «виборах».

Раніше повідомлялося, що Росія посилює тиск та активізує заходи з імітації так званих «виборів» російського диктатора на окупованих територіях. Для цього спеціально підготовлені загони з Кремля завезли на окуповані території.

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Теги: вибори в Росії злочин вибори росія окупація окуповані території

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