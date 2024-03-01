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ISW проаналізував ядерні погрози Путіна

Діана Гасюк
glavcom.ua
ISW проаналізував ядерні погрози Путіна
Путін намагається привернути до себе увагу, лякаючи світ ядерною зброєю
фото з відкритих джерел

Наразі Кремль проводить інформаційну операцію, імітуючи зацікавленість у переговорах

Під час виступу на Федеральних зборах російський диктатор Володимир Путін використовував риторику про переговори і говорив про ядерну зброю для того, щоб привернути увагу Заходу до цієї промови та для просування поточних інформаційних операцій Кремля. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Путін підтвердив свою удавану готовність до діалогу зі Сполученими Штатами з питань «стратегічної стабільності» і продовжив покладати відповідальність за відсутність переговорів на США.

Путін стверджував, що якщо Сполучені Штати хочуть обговорювати важливі питання безпеки, то необхідно враховувати національні інтереси Росії.

ISW наголосив, що Путін продовжує переслідувати максималістські цілі в Україні, він хоче повну капітуляцію України, а також має на меті послабити і  роззброїти НАТО – це він розглядає як невід'ємну частину російських національних інтересів. 

Наразі Кремль проводить інформаційну операцію, імітуючи зацікавленість у переговорах, щоб спонукати Захід до поступок щодо суверенітету і територіальної цілісності України.

Зокрема Путін підкреслив, що Росія володіє зброєю, здатною завдати удару по західних країнах, і заявив, що ескалація Заходу загрожує можливим ядерним конфліктом, який може знищити цивілізацію. 

Аналітики припускають, що Путін і російські офіційні особи часто посилаються на ядерні загрози, щоб вселити страх у західну аудиторію та послабити підтримку України Заходом. Кремль не вдався до значної ескалації у відповідь на надання Україні нових західних систем, і ISW продовжує оцінювати, що застосування Росією ядерної зброї в Україні та за її межами є вкрай малоймовірним.

Як повідомлялося, президент РФ Володимир Путін 29 лютого, оголосив послання до Федеральних зборів. Він наголосив, що стратегічні ядерні сили Росії перебувають у стані повної боєздатності. Путін зауважив, що комплекс «Кинжал» вже ефективно використовується у зоні бойових дій, а стратегічний ракетний комплекс «Сармат» поставлено до військ і, за словами диктатора, Росія «скоро його продемонструє».

Речник Єврокомісії Петер Стано прокоментував ядерні погрози президента РФ Володимира Путіна у посланні до Федеральних зборів. Він заявив під час щоденного брифінгу у Брюсселі, що російський диктатор намагається перекласти вину за війну та продовжує обманювати націю.

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Теги: ядерна зброя погрози диктатор президент путін росія переговори

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