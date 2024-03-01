ISW проаналізував ядерні погрози Путіна

Наразі Кремль проводить інформаційну операцію, імітуючи зацікавленість у переговорах

Під час виступу на Федеральних зборах російський диктатор Володимир Путін використовував риторику про переговори і говорив про ядерну зброю для того, щоб привернути увагу Заходу до цієї промови та для просування поточних інформаційних операцій Кремля. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Путін підтвердив свою удавану готовність до діалогу зі Сполученими Штатами з питань «стратегічної стабільності» і продовжив покладати відповідальність за відсутність переговорів на США.

Путін стверджував, що якщо Сполучені Штати хочуть обговорювати важливі питання безпеки, то необхідно враховувати національні інтереси Росії.

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ISW наголосив, що Путін продовжує переслідувати максималістські цілі в Україні, він хоче повну капітуляцію України, а також має на меті послабити і роззброїти НАТО – це він розглядає як невід'ємну частину російських національних інтересів.

Наразі Кремль проводить інформаційну операцію, імітуючи зацікавленість у переговорах, щоб спонукати Захід до поступок щодо суверенітету і територіальної цілісності України.

Зокрема Путін підкреслив, що Росія володіє зброєю, здатною завдати удару по західних країнах, і заявив, що ескалація Заходу загрожує можливим ядерним конфліктом, який може знищити цивілізацію.

Аналітики припускають, що Путін і російські офіційні особи часто посилаються на ядерні загрози, щоб вселити страх у західну аудиторію та послабити підтримку України Заходом. Кремль не вдався до значної ескалації у відповідь на надання Україні нових західних систем, і ISW продовжує оцінювати, що застосування Росією ядерної зброї в Україні та за її межами є вкрай малоймовірним.

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Як повідомлялося, президент РФ Володимир Путін 29 лютого, оголосив послання до Федеральних зборів. Він наголосив, що стратегічні ядерні сили Росії перебувають у стані повної боєздатності. Путін зауважив, що комплекс «Кинжал» вже ефективно використовується у зоні бойових дій, а стратегічний ракетний комплекс «Сармат» поставлено до військ і, за словами диктатора, Росія «скоро його продемонструє».

Речник Єврокомісії Петер Стано прокоментував ядерні погрози президента РФ Володимира Путіна у посланні до Федеральних зборів. Він заявив під час щоденного брифінгу у Брюсселі, що російський диктатор намагається перекласти вину за війну та продовжує обманювати націю.