Окупанти отримали від України «подарунок» за Черкаси (фото)

Помста окупантам за удар по Черкасах не забарилася

Черкаські нацгвардійці помстилися російським окупантам за рідне місто. Так, воїни вдарили по окупантах снарядом із написом «За Черкаси 21.09.23 31 п. НГУ». Про це повідомляється у телеграм-каналі Нацгвардії.

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Нацгвардійці зазначили, що Росія – країна терорист і 21 вересня вона вкотре довела це своєю цинічною ракетною атакою по об'єкту соціальної інфраструктури міста Черкаси.

Нагадамо, у четвер, 21 вересня, зранку російські терористи завдали ракетного удару по Черкасах. Унаслідок ракетного удару знищено готель – виникла пожежа, а також загоряння торговельних павільйонів на ринку.

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Триває рятувальна операція.

За останніми даними постраждало 11 осіб та 13 осіб евакуйовано. З-під завалів врятовано одну особу. У лікарні лишаються шестеро потерпілих, двоє з них – тяжкі. Психологи надають допомогу всім, хто потребує.

Вже вивезено понад 258 тонн будівельного сміття. Місцеві комісії продовжують фіксувати завдані збитки.