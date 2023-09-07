Як Кремль промиває мізки жителям окупованих територій: британська розвідка розкрила деталі

Незважаючи на блокування в ефірі, українське мовлення, як і раніше, доступне широкій аудиторії через Інтернет

Жителі окупованої Росією Донецької області України наразі отримують зведення місцевих новин від однієї з найбільших російських мовних організацій. Компанія 4 вересня відкрила донецьке відділення та розпочала мовлення на території регіону. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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Як наголошується у зведенні, місцеві новин подаються російським телеканалом «Росія 1» і представляють російський погляд на війну. Це частина ширших зусиль Росії щодо встановлення постійного контролю за цим районом.

За даними британської розвідки, українські російськомовні теле- та радіостанції були у вільному доступі до 2014 року. Після вторгнення загальноукраїнські провайдери продовжували надавати російськомовний контент із місцевих джерел. Підконтрольні уряду «ДНР» та пов'язані з ним мовні компанії також ретранслювали російські національні новинні програми в рамках пропагандистської кампанії, але не регіональні новини.

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На створення мовлення ВГТРК у Донецьку пішло більше року, про що вперше було оголошено у 2022 році. Майже, напевно, це сталося через відмову працювати навчених місцевих фахівців. Тих, хто співчуває «ДНР» і має необхідні навички, швидше за все, привезли з Криму, Луганська та інших місць, зазначається у зведенні.

«Незважаючи на блокування в ефірі, українське мовлення, як і раніше, доступне широкій аудиторії через Інтернет. Там, де діють російські обмеження фільтрації, аудиторія використовує VPN чи інші технології активного обходу. Мобільні телефони, підключені до українських провайдерів, мають доступ без обмежень», – зазначили у міноборони.

Тим часом, у Криму в ефіри телеканалів потрапив ролик про контрнаступ ЗСУ