Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Не тільки газ: ЗМІ пояснили, як Німеччина залежна від Росії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Не тільки газ: ЗМІ пояснили, як Німеччина залежна від Росії
Попри відмову від газу Німеччина нарощує експорт добрив з Росії
фото: Денис Абрамов/РІА Новини

Офіційні статистичні дані шокують: у розпал української війни Росія експортує до Німеччини на 334 % більше добрив

Німеччина лише позбулася залежності від російського трубопровідного газу, як країна-агресор повернулась «через чорний вхід», пише німецьке видання Berliner Zeitung. 

Власне виробництво хімікатів для Німеччини стало надто дорогим за останній рік, тож це вагома причина для Росії експортувати ще більше продукції до Німеччини та ЄС. Адже продовольство і добрива не підпадають під санкції ЄС.

За даними Асоціації сільськогосподарської промисловості ФРН, імпорт азотних добрив, необхідних Німеччині, у сезоні 2022-2023 років зріс на 334%. Тенденція ця спільна для всього ЄС: до країн Євросоюзу Росія поставила вп'ятеро більше добрив минулого сезону, ніж позаминулого.

Азотні добрива – це той самий газ, який лише перероблений, вважає представник сільгоспасоціації Мартін Мей. І він має рацію: метан –  не лише енергоносій, а й сировина для хімічної промисловості, насамперед для виробництва міндобрив, де становить від 80% до 90% собівартості.  Але, очевидно, він є не таким дорогим, як власне виробництво у ФРН. Німеччина до 95% добрив ввозить з інших країн, лідерами імпорту є Нідерланди та Бельгія, але й країна-агресор, як бачимо, нарощує свою частку.
 
До речі, німецький хімічний концерн BASF, найбільший виробник добрив у ФРН, у другому кварталі показав падіння чистого прибутку на 76% до аналогічного періоду 2022-го, до €499 млн. А на початку року концерн оголосив про масові скорочення 2,6 тисячі працівників зокрема і 700 –  у місті Людвігсхафені, ФРН.

Про проблеми через дорогу сировину повідомляли й інші європейські хімічні підприємства: так, литовський Achema найбільший виробник азотних добрив у країнах Балтії, 19 грудня 2022 року зупинив виробництво, вдруге за рік, через високі ціни на газ.

Російські добрива заповнили німецький ринок, водночас у Німеччині витрати на їх виробництво на тлі відмови від російського газу зросли на 150%, писала газета Bild.

У публікації уточнюється, що добрива не потрапляють до списку санкцій Євросоюзу. Журналісти пишуть, що через відмову від газу РФ витрати на виробництво німецьких добрив зросли на 150%.

«Результат – газоємне виробництво добрив (азоту та аміаку) стало нерентабельним. Одночасно імпорт російських добрив до ЄС, за даними галузі, протягом року зріс уп'ятеро», – зазначила газета.

Нагадаємо, канцлер ФРН Олаф Шольц поскаржився на надто повільне зростання економіки країни, і згадав у цьому контексті допомогу Україні у війні. Його слова наводить Bloomberg. За його словами, поточне зростання економіки незадовільне, Німеччина відчуває на собі основний тягар ослаблення світової економіки через свою залежність від експорту. Він також додав, що країні не вистачає грошей не лише для довгострокового субсидування цін на електроенергію, а й для юридичних процесів.

За його словами, до 2030 ФРН планує розширити використання геотермальної енергії так, щоб подавати в електромережі в 10 разів енергії більше. Канцлер Олаф Шольц особисто відвідав геотермальний проект Eavor Erdwärme Geretsried GmbH (Eavor Geretsried) у Геретсріді.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що глибинна геотермальна енергія має великий потенціал для вироблення тепла в Німеччині, оскільки Берлін прагне поступово відмовитися від викопного палива у своїй системі опалення. Про це пише  Reuters.

За умови використання «глибинної» геотермальної енергії тепло витягується з геотермальних резервуарів на глибині понад 400 метрів. Для Німеччини це ті теплові насоси для побутових споживачів, а також геоТЕС, кількість яких, за словами канцлера, зросте з 42 до 54 до 2030 року.

Читайте також: Бундестаг звинуватив Шольца у блокуванні поставок крилатих ракет Taurus Україні
Теги: росія газ економіка Німеччина санкції імпорт бізнес продукти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Унаслідок вибуху пошкоджено декілька квартир житлового будинку
Вибух у багатоквартирному будинку в Полтаві: деталі трагедії (фото)
7 серпня, 10:46
Туреччина прагне відродити зернову угоду в «розширеному масштабі» як крок до миру в Україні
Ердоган зробив нову пропозицію для відродження зернової угоди
9 серпня, 14:56
У Курській області триває підготовка до евакуації з зони ймовірного радіоактивного забруднення на випадок аварії на АЕС
Росіяни готують провокацію на Курській АЕС
15 серпня, 12:27
Росія створює ще одну армію, ЗСУ тримають оборону на півдні. Головне за 21 серпня
Росія створює ще одну армію, ЗСУ тримають оборону на півдні. Головне за 21 серпня
21 серпня, 21:00
Владислав Єщенко та його дружина Валерія
Сапер Владислав Єщенко, який втратив зір через вибух мін, одружився
22 серпня, 14:12
Секретар радбезу РФ Микола Патрушев має значний вплив на Путіна
Росія погрожує Японії і збирається «врятувати світ від безумства Заходу»
22 серпня, 07:48
Могила власника ПВК «Вагнер» розташована поруч з його батьком Віктором Пригожиним
Для чого Кремль відвертав увагу від похорону Пригожина: аналіз ISW
31 серпня, 06:18
Що стоїть за заявою Гіркіна про плани балотуватися в президенти РФ: аналіз ISW
Що стоїть за заявою Гіркіна про плани балотуватися в президенти РФ: аналіз ISW
1 вересня, 07:27
Окупанти повідомили про знищення чотирьох військових катерів
Міноборони РФ заявило про знищення біля Криму «українського десанту»
Сьогодні, 07:05

Економіка

WSJ: Захід планує припинити незаконну торгівлю ОАЕ з Росією
WSJ: Захід планує припинити незаконну торгівлю ОАЕ з Росією
Не тільки газ: ЗМІ пояснили, як Німеччина залежна від Росії
Не тільки газ: ЗМІ пояснили, як Німеччина залежна від Росії
Один із найбільших банків США згортає мережу своїх банкоматів у РФ
Один із найбільших банків США згортає мережу своїх банкоматів у РФ
Китай активно вливає гроші у економіку однієї країни, і це не Росія
Китай активно вливає гроші у економіку однієї країни, і це не Росія
Чи купуватиме Індія нафту з Росії? Індійський міністр дав обіцянку
Чи купуватиме Індія нафту з Росії? Індійський міністр дав обіцянку
Чиновник Росприроднагляду зізнався, що масштабно обкрадав метрополітен Росії
Чиновник Росприроднагляду зізнався, що масштабно обкрадав метрополітен Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
66K
У Краматорську жінка зробила селфі на фоні ракети, наслідки не забарилися
30K
ЗСУ повідомили, ким окупанти збираються замінити «потріпані» підрозділи на півдні
9843
Повернення українських чоловіків-втікачів додому. Польща зробила заяву
9430
Мобілізація у вересні: які спеціальності потрібні армії
8036
«Люди за гроші не народжують». Соратник Зеленського дав рецепт покращення демографії
7119
Просто неба, але з комфортом? Влада Ірландії показала, куди виселяє українських біженців

Новини

Окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ: Генштаб назвав напрямки
Сьогодні, 06:45
Дощі з грозами: прогноз погоди на 4 вересня
Сьогодні, 04:55
4 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Тепло, але місцями опади: синоптики дали прогноз погоди на 3 вересня
Вчора, 04:56
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Данілов повідомив, на скільки кілометрів вглиб РФ може вдарити Україна
2 вересня, 11:07

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту