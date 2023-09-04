Не тільки газ: ЗМІ пояснили, як Німеччина залежна від Росії

Офіційні статистичні дані шокують: у розпал української війни Росія експортує до Німеччини на 334 % більше добрив

Німеччина лише позбулася залежності від російського трубопровідного газу, як країна-агресор повернулась «через чорний вхід», пише німецьке видання Berliner Zeitung.

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Власне виробництво хімікатів для Німеччини стало надто дорогим за останній рік, тож це вагома причина для Росії експортувати ще більше продукції до Німеччини та ЄС. Адже продовольство і добрива не підпадають під санкції ЄС.

За даними Асоціації сільськогосподарської промисловості ФРН, імпорт азотних добрив, необхідних Німеччині, у сезоні 2022-2023 років зріс на 334%. Тенденція ця спільна для всього ЄС: до країн Євросоюзу Росія поставила вп'ятеро більше добрив минулого сезону, ніж позаминулого.

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Азотні добрива – це той самий газ, який лише перероблений, вважає представник сільгоспасоціації Мартін Мей. І він має рацію: метан – не лише енергоносій, а й сировина для хімічної промисловості, насамперед для виробництва міндобрив, де становить від 80% до 90% собівартості. Але, очевидно, він є не таким дорогим, як власне виробництво у ФРН. Німеччина до 95% добрив ввозить з інших країн, лідерами імпорту є Нідерланди та Бельгія, але й країна-агресор, як бачимо, нарощує свою частку.



До речі, німецький хімічний концерн BASF, найбільший виробник добрив у ФРН, у другому кварталі показав падіння чистого прибутку на 76% до аналогічного періоду 2022-го, до €499 млн. А на початку року концерн оголосив про масові скорочення 2,6 тисячі працівників зокрема і 700 – у місті Людвігсхафені, ФРН.

Про проблеми через дорогу сировину повідомляли й інші європейські хімічні підприємства: так, литовський Achema найбільший виробник азотних добрив у країнах Балтії, 19 грудня 2022 року зупинив виробництво, вдруге за рік, через високі ціни на газ.

Російські добрива заповнили німецький ринок, водночас у Німеччині витрати на їх виробництво на тлі відмови від російського газу зросли на 150%, писала газета Bild.

У публікації уточнюється, що добрива не потрапляють до списку санкцій Євросоюзу. Журналісти пишуть, що через відмову від газу РФ витрати на виробництво німецьких добрив зросли на 150%.

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«Результат – газоємне виробництво добрив (азоту та аміаку) стало нерентабельним. Одночасно імпорт російських добрив до ЄС, за даними галузі, протягом року зріс уп'ятеро», – зазначила газета.

Нагадаємо, канцлер ФРН Олаф Шольц поскаржився на надто повільне зростання економіки країни, і згадав у цьому контексті допомогу Україні у війні. Його слова наводить Bloomberg. За його словами, поточне зростання економіки незадовільне, Німеччина відчуває на собі основний тягар ослаблення світової економіки через свою залежність від експорту. Він також додав, що країні не вистачає грошей не лише для довгострокового субсидування цін на електроенергію, а й для юридичних процесів.

За його словами, до 2030 ФРН планує розширити використання геотермальної енергії так, щоб подавати в електромережі в 10 разів енергії більше. Канцлер Олаф Шольц особисто відвідав геотермальний проект Eavor Erdwärme Geretsried GmbH (Eavor Geretsried) у Геретсріді.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що глибинна геотермальна енергія має великий потенціал для вироблення тепла в Німеччині, оскільки Берлін прагне поступово відмовитися від викопного палива у своїй системі опалення. Про це пише Reuters.

За умови використання «глибинної» геотермальної енергії тепло витягується з геотермальних резервуарів на глибині понад 400 метрів. Для Німеччини це ті теплові насоси для побутових споживачів, а також геоТЕС, кількість яких, за словами канцлера, зросте з 42 до 54 до 2030 року.

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