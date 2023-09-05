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Найбільші платіжні сервіси Узбекистану припинили приймати платежі з Росії

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Найбільші платіжні сервіси Узбекистану припинили приймати платежі з Росії
Найбільші платіжні сервіси Узбекистану Pay Way і Oson призупинили послуги іноземних грошових переказів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Тимчасово відключити здійснення міжнародних переказів доручив центробанк Узбекистану

Найбільші платіжні сервіси Узбекистану Pay Way і Oson призупинили послуги іноземних грошових переказів, у тому числі з Росії та до Росії. Про це йдеться у заявах Pay Way та Oson.

Як повідомили у пресслужбі сервісу Pay Way, тимчасово відключити здійснення міжнародних переказів напряму доручив центробанк Узбекистану.

«У додатку тимчасово будуть відключені перекази за всіма міжнародними напрямками, у тому числі з Росії та до Росії», – повідомили у Pay Way.

«З 5 вересня тимчасово буде призупинено міжнародні перекази та оплату за закордонні сервіси», – підтвердили у пресслужбі Oson.

Нещодавно на вимогу центробанку Узбекистану всі платіжні сервіси країни також відключили поповнення зарубіжних електронних гаманців. 

Нагадаємо, що найбільший банк Китаю заблокував деякі платежі для росіян. Bank of China зробив оновлення щодо можливості платежів в юанях для російських клієнтів. За словами банкірів, обмеження стосуються переказів у юанях на адресу банків ЄС, Швейцарії, Великої Британії та США. Причому заборона діє навіть щодо платежів у КНР, якщо їх одержувачами є китайські філії західних банків.

Раніше повідомлялося, що казахстанські банки відмовляються приймати платежі в рублях від підприємців із Росії, бо бояться санкцій США. Джерело в російському банку з топ-50 розповіло, що Halyk Bank, Fortenank, RBK bank та Bereke bank останнім часом повернули десятки платежів у рублях.  США прискіпливо стежать за  ринками та банківською системою у Казахстані та Вірменії. Особливо за тим, щоб російські рублі не конвертувалися в долари і не ходили світом, пояснюють експерти. 

Теги: Узбекистан росія гроші

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