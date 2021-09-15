ЗМІ: китайський лідер відмовив Байдену в особистій зустрічі
Сі Цзіньпін нібито запропонував президенту США пом'якшити риторику щодо Китаю
Китайський лідер Сі Цзіньпін відмовив президенту США Джо Байдену в особистій зустрічі, американська сторона розчарована. Про це пише Financial Times.
П'ять співрозмовників видання, знайомі зі змістом телефонної бесіди двох лідерів, яка відбулася 9 вересня, повідомили, що на пропозицію про особисту зустріч китайський лідер відповів відмовою.
Сі Цзіньпін нібито запропонував президенту США пом'якшити риторику щодо Китаю.
У той же час Байден спростував інформацію про відмову лідера Китаю.
«Це неправда» - відповів президент США на запитання журналістів, чи розчарований він відмовою Сі зустрічатися особисто, додає Reuters.
Нагадаємо, у липні президент України Володимир Зеленський домовився з Цзіньпіном про безвіз із Китаєм.
Цій розмові Зеленського з Сі Цзіньпіном передувала низка епізодів, які можуть вказувати на зближення України та Китаю.
6 липня стало відомо про підписання 30 червня міжурядової угоди між Україною та Китаєм у сфері інфраструктури. Подробиць угоди уряд не наводить.
За даними South China Morning Post, вартість підписаних між українською та китайською сторонами домовленостей за останні два роки перевищує 2 мільярди доларів.
Водночас лідер парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в інтерв’ю китайським ЗМІ сказав про схожість своєї політичної сили з Комуністичною партією Китаю, а також висловив вдячність Пекіну за підтримку України.
Крім того, заява Арахамії та інвестиційна угода між Україною та КНР з’явилися на тлі ймовірного тиску Пекіна на Київ у межах Ради ООН із прав людини: за даними джерел Associated Press, Китай нібито змусив Україну відкликати підпис під заявою щодо засудження порушень прав людини в КНР, погрожуючи припинити постачання вакцин проти коронавірусу. Китай офіційно заперечив ці твердження. Українська сторона їх досі не коментувала.