  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    ЗМІ: китайський лідер відмовив Байдену в особистій зустрічі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Лідер КНР Сі Цзіньпін та президент США Джо Байден нещодавно провели перемовини - ЗМІ: китайський лідер відмовив Байдену в особистій зустрічі
    Лідер КНР Сі Цзіньпін та президент США Джо Байден нещодавно провели перемовини
    фото: Carolyn Kaster / AP

    Сі Цзіньпін нібито запропонував президенту США пом'якшити риторику щодо Китаю

    Китайський лідер Сі Цзіньпін відмовив президенту США Джо Байдену в особистій зустрічі, американська сторона розчарована. Про це пише Financial Times.

    П'ять співрозмовників видання, знайомі зі змістом телефонної бесіди двох лідерів, яка відбулася 9 вересня, повідомили, що на пропозицію про особисту зустріч китайський лідер відповів відмовою.

    Сі Цзіньпін нібито запропонував президенту США пом'якшити риторику щодо Китаю.

    У той же час Байден спростував інформацію про відмову лідера Китаю.

    «Це неправда» - відповів президент США на запитання журналістів, чи розчарований він відмовою Сі зустрічатися особисто, додає Reuters.

    Нагадаємо, у липні президент України Володимир Зеленський домовився з Цзіньпіном про безвіз із Китаєм.

    Цій розмові Зеленського з Сі Цзіньпіном передувала низка епізодів, які можуть вказувати на зближення України та Китаю.

    6 липня стало відомо про підписання 30 червня міжурядової угоди між Україною та Китаєм у сфері інфраструктури. Подробиць угоди уряд не наводить.

    За даними South China Morning Post, вартість підписаних між українською та китайською сторонами домовленостей за останні два роки перевищує 2 мільярди доларів.

    Водночас лідер парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в інтерв’ю китайським ЗМІ сказав про схожість своєї політичної сили з Комуністичною партією Китаю, а також висловив вдячність Пекіну за підтримку України.

    Крім того, заява Арахамії та інвестиційна угода між Україною та КНР з’явилися на тлі ймовірного тиску Пекіна на Київ у межах Ради ООН із прав людини: за даними джерел Associated Press, Китай нібито змусив Україну відкликати підпис під заявою щодо засудження порушень прав людини в КНР, погрожуючи припинити постачання вакцин проти коронавірусу. Китай офіційно заперечив ці твердження. Українська сторона їх досі не коментувала.

    Читайте також:
    Теги: США Джозеф Байден Китай політика президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    ЗМІ: китайський лідер відмовив Байдену в особистій зустрічі