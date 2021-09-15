ЗМІ: китайський лідер відмовив Байдену в особистій зустрічі

Лідер КНР Сі Цзіньпін та президент США Джо Байден нещодавно провели перемовини

Сі Цзіньпін нібито запропонував президенту США пом'якшити риторику щодо Китаю

Китайський лідер Сі Цзіньпін відмовив президенту США Джо Байдену в особистій зустрічі, американська сторона розчарована. Про це пише Financial Times.

П'ять співрозмовників видання, знайомі зі змістом телефонної бесіди двох лідерів, яка відбулася 9 вересня, повідомили, що на пропозицію про особисту зустріч китайський лідер відповів відмовою.

Сі Цзіньпін нібито запропонував президенту США пом'якшити риторику щодо Китаю.

У той же час Байден спростував інформацію про відмову лідера Китаю.

«Це неправда» - відповів президент США на запитання журналістів, чи розчарований він відмовою Сі зустрічатися особисто, додає Reuters.

Нагадаємо, у липні президент України Володимир Зеленський домовився з Цзіньпіном про безвіз із Китаєм.

Цій розмові Зеленського з Сі Цзіньпіном передувала низка епізодів, які можуть вказувати на зближення України та Китаю.

6 липня стало відомо про підписання 30 червня міжурядової угоди між Україною та Китаєм у сфері інфраструктури. Подробиць угоди уряд не наводить.

За даними South China Morning Post, вартість підписаних між українською та китайською сторонами домовленостей за останні два роки перевищує 2 мільярди доларів.

Водночас лідер парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в інтерв’ю китайським ЗМІ сказав про схожість своєї політичної сили з Комуністичною партією Китаю, а також висловив вдячність Пекіну за підтримку України.

Крім того, заява Арахамії та інвестиційна угода між Україною та КНР з’явилися на тлі ймовірного тиску Пекіна на Київ у межах Ради ООН із прав людини: за даними джерел Associated Press, Китай нібито змусив Україну відкликати підпис під заявою щодо засудження порушень прав людини в КНР, погрожуючи припинити постачання вакцин проти коронавірусу. Китай офіційно заперечив ці твердження. Українська сторона їх досі не коментувала.