Ізраїль підрахував кількість дітей, що померли від коронавірусу

Доповідь голови Служби охорони здоров'я країни у парламенті спричинила декілька скандалів

За час пандемії від коронавірусу в Ізраїлі від ієї хвороби померли 11 дітей та підлітків у віці до 18 років. Про це під час дискусії в ізраїльському кнесеті з приводу вакцинації від коронавірусу повідомила голова Служби охорони здоров'я країни доктор Шарон Ельрої-Прайс. Про це повідомляє видання vesty.co.il.

Доповідь лікарки викликала бурхливу реакцію депутатів. Вона додала, що за час пандемії у критичному стані перебували 206 пацієнтів віком до 18 років, з яких 42 – у віці п’яти до 11 років.

Що ж до синдрому мультисистемного запалення (PIMS), що розвивається у дітей, які перехворіли на коронавірус, то це виявлено в 277 випадках, у тому числі у 99 дітей у віці від п’яти до 11 років. За словами д-ра Ельрої-Прайс, у двох випадках дітей із PIMS врятувати не вдалося.

«Ми не хочемо нічого приховувати, намагаємося бути максимально відкритими. Батьки самі повинні зрозуміти: ось небезпеки захворювання, а ось – небезпеки від вакцинації. Після цього кожен зможе зробити вибір. Багато хто вважає коронавірус не дуже небезпечним і впевнений, що діти переносять його легко. Але це не так. Статистика говорить сама за себе: і у дітей може розвинутися важка форма захворювання та подальші ускладнення», – пояснила докторка.

Глава Служби громадської охорони здоров'я додала: "В Ізраїлі немає жодної спроби нав'язати громадянам вакцинацію. Так, є рішення про те, що зелений паспорт можуть отримати тільки щеплені, але кожен бажаючий може зробити та пред'явити аналіз. Ми не хочемо змушувати людей вакцинуватися".

Нагадаємо, що 14 листопада МОЗ Ізраїлю затвердило вакцинацію дітей віком 5-11 років.

Під час виступу д-ра Ельрої-Прайс Фейглін депутат кнесета Моше Фейглін крикнув: «Ви брешете!» – І покинув зал засідань. Незабаром після цього стався ще один неприємний інцидент: Жінка, яка назвалася членом батьківського комітету, попросила слово в Zoom і почала ображати главу Служби охорони здоров'я МОЗ. Через це невдовзі засідання було призупинене.

Нагадаємо, нещодавно в Ізраїлі почали вакцинувати дітей віком 5-11 років.

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