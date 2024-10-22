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Вибори у Білорусі. Росія заявила, що у разі протестів готова відправити «допомогу»

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Вибори у Білорусі. Росія заявила, що у разі протестів готова відправити «допомогу»
Після виборів у 2020 році російські спецслужби, ймовірно, допомагали білоруським правоохоронцям придушувати протести
фото з відкритих джерел

Російський дипломат: Правоохоронні відомства Білорусі чудово обізнані про підготовку провокацій

Посол РФ у Білорусі Борис Гризлов заявив, що Росія надасть «допомогу» Білорусі в разі протестів після президентських виборів у 2025 році. Про це повідомляє The Moscow Times.

«Якщо буде потрібно – Росія в межах своїх зобов'язань, безумовно, надасть допомогу і підтримку, про яку нас попросить наш найближчий союзник і стратегічний партнер», – сказав Гризлов.  

Посол додав, що про «провокації» напередодні виборів попереджав і Олександр Лукашенко, і керівники силових структур. 

«Про можливі акції такого роду напередодні виборів попереджав і глава білоруської держави, і керівники силових структур. Сам по собі цей факт говорить про те, що правоохоронні відомства Білорусі чудово обізнані про підготовку провокацій», – підсумував Гризлов.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що на наступних президентських виборах у 2025 році громадяни «охайно та акуратно» оберуть собі очільника країни.

Як відомо, Білорусь відправила своїх військовослужбовців до Росії для проходження військових навчань.

До слова, щонайменше вісім ударних безпілотників «Шахед», якими російська армія в ніч на 18 жовтня атакувала Україну, залітали на територію Білорусі, повідомив моніторинговий проєкт «Білоруський гаюн». Раніше стало відомо, що Білорусь ухвалила рішення замовчувати факти зальоту російських ударних безпілотників на її територію. Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

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Теги: Білорусь росія вибори Олександр Лукашенко протест

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