Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський: Трамп може стати першим лідером, який прилетить до України літаком

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський: Трамп може стати першим лідером, який прилетить до України літаком
Зеленський заявив, якби Трамп першим прилетів в Україну після відкриття аеропортів, це було б символічно
фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський зазначив, йому дуже хотілося б, щоб в Україні відкрився аеропорт

Коли війна закінчиться, президент США Дональд Трамп може стати першим лідером, який прилетить до України на літаку. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у подкасті з Лексом Фрідманом, який опублікував Офіс президента.

«Мені, здається, це було б символічно – (прилетіти, – ред.) на літаку», – наголосив він.

У відповідь Фрідман пожартував, що, мабуть, було б непогано, якби це сталося 25 січня, натякнувши на день народження Зеленського.

Володимир Зеленський зазначив, йому дуже хотілося б, щоб в Україні відкрився аеропорт, але для цього потрібно, щоб уже був сталий мир, щоб не було війни, а також були системи ППО.

«Візьмемо аеропорт Жешув, який в Польщі приймає вантажі для України і там стоять системи «Петріот», тому що всі розуміють, яким ризиком є Росія. А сьогодні взяти системи ППО з міста, яке обстрілюється і перекинути його на аеропорт, це було б нечесно. Люди важливіші, ніж літаки», – наголосив президент. 

Нагадаємо, американський інтерв’юер Лекс Фрідман записав подкаст із президентом Володимиром Зеленським, який тривав понад три години. У ньому президент України Володимир Зеленський заявив, що невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко у перші дні війни просив вибачення та наполягав: він не винен у тому, що території його країни запускають ракети.

До відома, Лекс Фрідман запустив свій подкаст у 2018 році як частину курсу з загального штучного інтелекту. Спочатку подкаст мав назву Artificial Intelligence Podcast, але згодом був перейменований на Lex Fridman Podcast. Формат програми побудований на розгорнутих інтерв'ю, які завжди записуються особисто і тривають від двох до чотирьох годин.

Серед гостей подкасту були такі відомі особи, як мільярдер Ілон Маск, новообраний президент США Дональд Трамп і президент Аргентини Хав'єр Мілей.

Після початку російського вторгнення в Україну Фрідман зазначив, що «вважає росіян, українців і американців своїми народами» і «популяризуватиме їх культури, не піддаючись тиску жодної зі сторін».

Читайте також:

Теги: Лекс Фрідман Олександр Лукашенко війна Дональд Трамп аеропорт Володимир Зеленський Ілон Маск президент Люди важливі Офіс президента день народження системи ППО росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ під час контрнаступу РФ успішно знищують бронетехніку ворога
ЗСУ мають успіхи в Курській області – ISW
8 грудня, 2024, 05:47
Триває 1021-й день повномасштабної війни
Окупанти мають успіх у 10 населених пунктах Донеччини: DeepState оновив мапу
10 грудня, 2024, 06:15
Представниця литовської збірної Дудайте одягла футболку з написом «Зробимо Росію знову маленькою»
«Зробимо Росію знову маленькою». Литовку відсторонили від чемпіонату світу через напис про РФ
14 грудня, 2024, 12:28
Франциск продовжив триденну поїздку до шести іракських міст, сказавши тоді, що подорожував як «паломник миру». Його охороняли 10 тис. іракських поліцейських
Папа Римський заявив, що на нього планувався подвійний теракт
17 грудня, 2024, 15:50
19 грудня Рада ухвалила в цілому закон законопроєкт про реформу медико-соціальних експертних комісій
Зеленський підписав закон про ліквідацію МСЕК
30 грудня, 2024, 15:31
21 грудня кияни прибрали у костелі Святого Миколая
Кияни в костелі Святого Миколая прибрали наслідки російського удару (фото)
22 грудня, 2024, 01:11
Трамп озвучив свою позицію після того, як на початку тижня провів зустріч з генеральним директором TikTok
Трамп зробив заяву щодо заборони TikTok у США
23 грудня, 2024, 18:43
Як стати приманкою для дрона? Сили спецоперацій оприлюднили нові записки військового КНДР
Як стати приманкою для дрона? Сили спецоперацій оприлюднили нові записки військового КНДР
26 грудня, 2024, 10:31
Ректор богословської академії Олександр Трофимлюк є настоятелем Свято-Покровського Собору ПЦУ
У Києві хуліган розтрощив позашляховик ректора богословської академії: вердикт суду
26 грудня, 2024, 11:34

Події в Україні

Зеленський: Трамп може стати першим лідером, який прилетить до України літаком
Зеленський: Трамп може стати першим лідером, який прилетить до України літаком
Лукашенко у перші дні війни просив вибачення та божився, що не винен – Зеленський
Лукашенко у перші дні війни просив вибачення та божився, що не винен – Зеленський
Росіяни прорвали кордон на Сумщині? Влада повідомила про ситуацію в області
Росіяни прорвали кордон на Сумщині? Влада повідомила про ситуацію в області
«Священні навчання»: що в КНДР кажуть родинам загиблих на Курщині вояків
«Священні навчання»: що в КНДР кажуть родинам загиблих на Курщині вояків
Генерал ЗСУ назвав напрямки фронту, які є пріоритетними для росіян 2025 року
Генерал ЗСУ назвав напрямки фронту, які є пріоритетними для росіян 2025 року
Операція ЗСУ в Курській області: що відомо
Операція ЗСУ в Курській області: що відомо

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
139K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 січня: ситуація на фронті
49K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 січня 2025
38K
Сили оборони ліквідували титулованого 22-річного російського боксера
24K
Ворог уже за кілька кілометрів до Дніпропетровщини: командир 3-ї штурмової звернувся до українців
18K
Водохреще 2025: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
13K
Втрати ворога станом на 5 січня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

У Росії чоловікам пропонують шестизначні суми за підписання контракту
Сьогодні, 06:10
Названо три продукти, якими можна отруїтись, якщо зберігати їх в холодильнику
Сьогодні, 05:12
5 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Росіяни захопили ще три населені пункти на Донеччині – DeepState
Вчора, 06:36
Мало ймовірно, що росіяни підійматимуть затонулі в Керченській протоці танкери – ВМС
Вчора, 05:51
Скільки відсотків українців готові поступитись територіями заради миру? Опитування КМІС
Вчора, 02:59

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua