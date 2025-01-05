Зеленський: Трамп може стати першим лідером, який прилетить до України літаком

Зеленський заявив, якби Трамп першим прилетів в Україну після відкриття аеропортів, це було б символічно

Володимир Зеленський зазначив, йому дуже хотілося б, щоб в Україні відкрився аеропорт

Коли війна закінчиться, президент США Дональд Трамп може стати першим лідером, який прилетить до України на літаку. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у подкасті з Лексом Фрідманом, який опублікував Офіс президента.

«Мені, здається, це було б символічно – (прилетіти, – ред.) на літаку», – наголосив він.

У відповідь Фрідман пожартував, що, мабуть, було б непогано, якби це сталося 25 січня, натякнувши на день народження Зеленського.

Володимир Зеленський зазначив, йому дуже хотілося б, щоб в Україні відкрився аеропорт, але для цього потрібно, щоб уже був сталий мир, щоб не було війни, а також були системи ППО.

«Візьмемо аеропорт Жешув, який в Польщі приймає вантажі для України і там стоять системи «Петріот», тому що всі розуміють, яким ризиком є Росія. А сьогодні взяти системи ППО з міста, яке обстрілюється і перекинути його на аеропорт, це було б нечесно. Люди важливіші, ніж літаки», – наголосив президент.

Нагадаємо, американський інтерв’юер Лекс Фрідман записав подкаст із президентом Володимиром Зеленським, який тривав понад три години. У ньому президент України Володимир Зеленський заявив, що невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко у перші дні війни просив вибачення та наполягав: він не винен у тому, що території його країни запускають ракети.

До відома, Лекс Фрідман запустив свій подкаст у 2018 році як частину курсу з загального штучного інтелекту. Спочатку подкаст мав назву Artificial Intelligence Podcast, але згодом був перейменований на Lex Fridman Podcast. Формат програми побудований на розгорнутих інтерв'ю, які завжди записуються особисто і тривають від двох до чотирьох годин.

Серед гостей подкасту були такі відомі особи, як мільярдер Ілон Маск, новообраний президент США Дональд Трамп і президент Аргентини Хав'єр Мілей.

Після початку російського вторгнення в Україну Фрідман зазначив, що «вважає росіян, українців і американців своїми народами» і «популяризуватиме їх культури, не піддаючись тиску жодної зі сторін».