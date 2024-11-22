Лукашенко погрожує вимкнути інтернет, якщо за нього не проголосують на виборах

Лукашенко попередив, що покарає громадян, якщо влаштують протести на виборах

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у разі протестів на президентських виборах взимку 2025 року в країні відключать інтернет. Про це повідомляє білоруське інформаційне агентство «Белта».

«Якщо це (події 2020 року, – «Главком») повториться, відключимо взагалі. Скажу відверто, що це практично завжди, особливо на початкових етапах, відбувалося з мого дозволу. Коли у тебе є дві проблеми, ти починаєш зважувати, що важливіше. Я, звісно, бачив далі», – сказав Лукашенко

Нагадаємо, що Центральна виборча комісія Білорусі оголосила, що наступні вибори президента відбудуться вже 26 січня 2025 року.

Також посол РФ у Білорусі Борис Гризлов заявляв, що Росія надасть «допомогу» Білорусі в разі протестів після президентських виборів у 2025 році. Посол додав, що про «провокації» напередодні виборів попереджав і Олександр Лукашенко, і керівники силових структур.

До слова, у Білорусі з 2020 року за «образу» Олександра Лукашенка та «наклеп» на нього засудили понад 1200 людей, повідомляє правозахисний центр «Вясна». За «образу» Олександра Лукашенка за останні чотири роки було засуджено щонайменше 963 особи, причому деякі з них також звинувачувалися за іншими статтями.