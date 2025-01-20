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Білорусь таємно виробляє снаряди для російської армії – розслідування

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Білорусь таємно виробляє снаряди для російської армії – розслідування
Кожен з білоруських заводів займається виробництвом окремих компонентів для снарядів
фото з відкритих джерел

Підприємства Білорусі виробляють для РФ снаряди калібру 122 і 152 мм

Низка державних підприємств Білорусі активно займається виробництвом боєприпасів, які постачаються до армії РФ. Про це йдеться у розслідуванні об’єднання колишніх білоруських силовиків BelPol на YouTube.

Зокрема, до цієї схеми долучені такі компанії як Білоруський автомобільний завод (БелАЗ), Білоруський металургійний завод (Жлобін) і Борисівський завод автотракторного електрообладнання (БАТЕ). Вони займаються виробництвом снарядів калібру 122 і 152 мм.

Компанії Білорусі, причетні до постачання зброї ЗС РФ
Компанії Білорусі, причетні до постачання зброї ЗС РФ
скрін із відео

Кожен з заводів займається виробництвом окремих компонентів. Наприклад, «БелАЗ» спільно із заводами «БАЗтюб» та «БАТЕ» займається гальванічним покриттям металевих втулок для реактивних снарядів та виготовленням трубних заготівель для ракет. Крім того, останнє зі згаданих підприємств отримувало заявку на необхідність такої обробки чотирьох елементів ракет по 13 тисяч штук.

Розслідувачі повідомляють, що ще у березні 2023 року білоруське підприємство «Завод точної електромеханіки» та російський завод «Сплав» підписали контракт на постачання до 13 тис. запчастин до РСЗВ БМ-21 «Град».

«Натхненником проєкту», згідно з розслідуванням, є самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Дос лова, Білорусь у середу, 8 січня, розпочала навчання територіальних військ у Гомельському районі, що межує з Чернігівщиною. 

Військові збори з призовниками територіальних військ проводитимуть з 8 до 31 січня під керівництвом голови Гомельського виконавчого комітету.

Під час навчань планують відновити навички командного складу територіальних військ в управлінні підлеглими та підготувати військовозобов'язаних до виконання завдань, зокрема, спільно з інженерними підрозділами збройних сил Білорусі.

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Теги: Білорусь росія війна боєприпаси Олександр Лукашенко завод

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