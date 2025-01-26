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У Білорусі проходять президентські вибори

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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У Білорусі проходять президентські вибори
Дільниці для голосування у Білорусі сьогодні відкрились о 8:00 і працюватимуть до 20:00
фото: Belta

Лукашенко всьоме може стати президентом: у Білорусі тривають вибори

Жителі Білорусі сьогодні обирають президента. Дільниці для голосування сьогодні відкрились о 8:00 і працюватимуть до 20:00. Очікується, що дільниць буде 5325.

Зазначимо, що дострокове голосування розпочалось ще 21 січня, проте тривало лише з 12:00 до 19:00. 

Як повідомляє Belta, на дострокових виборах проголосували нібито 41,81% громадян, які включені до списків виборців.

Проголосувати можна і без паспорта. Якщо громадянин втратив паспорт, органи внутрішніх справ видають відповідні довідки, які підтверджують особу. Молодь може проголосувати за допомогою студентського квитка.

У бюлетень внесено дані про п'ятьох кандидатів: самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, голову Ліберально-демократичної партії Олега Гайдукевича, першого секретаря Центрального комітету Комуністичної партії Сергія Сиранкова, фізичну особу – підприємницю Анну Канапацьку та голову Республіканської партії праці і справедливості Олександра Хижняка.

Нагадаємо, що Лукашенка можуть переобрати президентом уже на сьомий термін. Проте після 1996 року вибори та референдуми в Білорусі не визнавала міжнародна спільнота. 

Додамо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у разі протестів на президентських виборах взимку 2025 року в країні відключать інтернет

А посол РФ у Білорусі Борис Гризлов заявляв, що Росія надасть «допомогу» Білорусі в разі протестів після президентських виборів у 2025 році. Посол додав, що про «провокації» напередодні виборів попереджав і Олександр Лукашенко, і керівники силових структур. 

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Теги: Олександр Лукашенко Білорусь вибори партії інтернет президент

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