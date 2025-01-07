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Загроза вторгнення з Білорусі? Центр протидії дезінформації оцінив накопичення військ біля кордону

Ірина Бура
glavcom.ua
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Загроза вторгнення з Білорусі? Центр протидії дезінформації оцінив накопичення військ біля кордону
Інформація окремих пабліків про нарощення військ Білорусі по той бік кордону не означає створення ударних угруповань і підготовку до наступальних дій
фото ілюстративне з відкритих джерел

Сили оборони України повністю контролюють ситуацію в прикордонні

У Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України спростували інформацію про загрозу вторгнення регулярних військ Білорусі. Про це повідомив керівник центру Андрій Коваленко.

«Станом на зараз загрози вторгнення регулярних військ Білорусі зі сторони цієї країни немає. Інформація окремих пабліків про нарощення військ Білорусі по той бік кордону не означає створення ударних угруповань і підготовку до наступальних дій», – зазначив Коваленко.

За його словами, Сили оборони України повністю контролюють ситуацію в прикордонні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко у перші дні війни просив вибачення та наполягав: він не винен у тому, що території його країни запускають ракети. За словами Зеленського, Лукашенко стверджував, що намагався відмовити російського диктатора Володимира Путіна від нападу на Україну.

«Ти повір, Володю, це не я, говорив він мені. Він казав, що не контролює ракети, що це Путін», – згадав розмову український президент.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна буцімто не надавала дозвіл Росії для початку вторгнення в Україну – вони нібито «самі завернули на Київ».

Крім того, Лукашенко заявляв, що Білорусь має бути присутня на переговорах щодо врегулювання російсько-української війни, адже там нібито будуть обговорювати білоруські інтереси.

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Теги: Білорусь путін Володимир Зеленський президент Олександр Лукашенко Центр протидії дезінформації війна

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