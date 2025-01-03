Лукашенко перед виборами поїде до Китаю: названо цілі

Лукашенко хоче розвивати відносини Білорусі з Китаєм для підтримки режиму та посилення позиції

Вибори в Білорусі мають відбутися 26 січня

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко планує відвідати Китай уже цього місяця, аби посилити співпрацю між країнами. Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Візит Лукашенка до Китаю відбудеться перед президентським виборами в Білорусі, які відбудуться 26 січня. Це буде третя поїздка диктатора до КНР за останні три роки.

Як зазначається, Лукашенко хоче розвивати відносини Білорусі з Китаєм для підтримки режиму і посилення переговорних позицій із Кремлем. Оскільки Білорусь перебуває в міжнародній ізоляції та зазнає тиску через присутність військ РФ на своїй території, фінансові зобов'язання за кредитами та залежність від енергоресурсів.

«Мінськ прагне активізувати спільні білорусько-китайські проєкти, такі як промисловий кластер «Вялікі Камень», співпраця у фармацевтиці, машинобудуванні та військово-промисловому комплексі», – наголошує Центр протидії дезінформації.

Білорусь також сподівається на Китай як на посередника в розблокуванні транспортних перевезень до Євросоюзу.

Нагадаємо, центральна виборча комісія Білорусі оприлюднила список кандидатів на виборах президента. Так, у списку: самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, Олег Гайдукевич, Сергій Сиранков, Анна Канапацька та Олександр Хижняк.

За даними ЦВК, кандидатуру Лукашенка підтримали 2 518 145 громадян, голову Ліберально-демократичної партії Олега Гайдукевича – 134 472, першого секретаря Центрального комітету Комуністичної партії Сергія Сиранкова – 125 577, фізичну особу – підприємницю Анну Канапацьку – 121 077, голову Республіканської партії праці і справедливості Олександра Хижняка – 112 779.

Також Олександр Лукашенко заявив, що у разі протестів на президентських виборах взимку 2025 року в країні відключать інтернет.

До слова, Лукашенко відправив колишнього білоруського опозиціонера Протасевича на завод.