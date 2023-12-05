Литва продовжить тимчасовий захист для біженців з України

Наразі значна кількість українців мають тимчасовий захист, дійсний до 4 березня 2024 року

Литва до березня 2025 року продовжить тимчасовий захист для українських біженців. Процес продовження терміну тимчасового проживання незабаром розпочнеться. Про це заявила керівниця департаменту міграції Литви Евеліна Ґудзінскайте, пише LRT.

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За її словами, наразі значна кількість українців мають тимчасовий захист, дійсний до 4 березня 2024 року. Але цей термін закінчується, тому потрібно розглянути їхнє подовження.

«ЄС вирішив продовжити тимчасовий захист ще на рік, до березня 2025 року. Це означає, що всі українці, яким було надано тимчасовий захист, можуть продовжити свою посвідку на проживання ще на рік», – сказала Ґудзінскайте.

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Після початку повномасштабної агресії Російської Федерації проти України Литва видала 46 000 цифрових дозволів на проживання згідно з тимчасовим захистом.

«Наступного тижня ми оголосимо, що вже можна починати заповнювати онлайн-заявки на зміну цих дозволів і записуватися на прийом до Департаменту міграції. Щодня ми реєструємо нових воєнних біженців з України. Щодня це від 20 до 50 осіб», – підкреслила вона.

Раніше повідомлялося, що нижня палата парламенту Чехії схвалила продовження тимчасового захисту для біженців з України до кінця березня 2025 року.

Нагадаємо, раніше Німеччина продовжила тимчасовий захист біженців із України. Дозволи на проживання автоматично діятимуть до 4 березня 2025 року.

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Як повідомлялося, у Європі, за даними ООН, зафіксовано 5,9 млн українських біженців. Тимчасовий захист продовжено до березня 2025 року, але водночас деякі країни планують поступово скорочувати для біженців допомогу – урізати соціальні виплати, посилювати умови надання житла та мотивувати влаштовуватися на роботу.