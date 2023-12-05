Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Литва продовжить тимчасовий захист для біженців з України

Діана Гасюк
glavcom.ua
Литва продовжить тимчасовий захист для біженців з України
фото з відкритих джерел

Наразі значна кількість українців мають тимчасовий захист, дійсний до 4 березня 2024 року

Литва до березня 2025 року продовжить тимчасовий захист для українських біженців. Процес продовження терміну тимчасового проживання незабаром розпочнеться. Про це заявила керівниця департаменту міграції Литви Евеліна Ґудзінскайте, пише LRT.

За її словами, наразі значна кількість українців мають тимчасовий захист, дійсний до 4 березня 2024 року. Але цей термін закінчується, тому потрібно розглянути їхнє подовження.

«ЄС вирішив продовжити тимчасовий захист ще на рік, до березня 2025 року. Це означає, що всі українці, яким було надано тимчасовий захист, можуть продовжити свою посвідку на проживання ще на рік», – сказала Ґудзінскайте.

Після початку повномасштабної агресії Російської Федерації проти України Литва видала 46 000 цифрових дозволів на проживання згідно з тимчасовим захистом.

«Наступного тижня ми оголосимо, що вже можна починати заповнювати онлайн-заявки на зміну цих дозволів і записуватися на прийом до Департаменту міграції. Щодня ми реєструємо нових воєнних біженців з України. Щодня це від 20 до 50 осіб», – підкреслила вона.

Раніше повідомлялося, що нижня палата парламенту Чехії схвалила продовження тимчасового захисту для біженців з України до кінця березня 2025 року. 

Нагадаємо, раніше Німеччина продовжила тимчасовий захист біженців із України. Дозволи на проживання автоматично діятимуть до 4 березня 2025 року.

Як повідомлялося, у Європі, за даними ООН, зафіксовано 5,9 млн українських біженців. Тимчасовий захист продовжено до березня 2025 року, але водночас деякі країни планують поступово скорочувати для біженців допомогу – урізати соціальні виплати, посилювати умови надання житла та мотивувати влаштовуватися на роботу.

Теги: українці Литва біженці

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Називаймося правильно, плекаймо своє!
Звідки в Україні взялися Тані, Лєни, Свєти, Саші, Паші і Аркаші?
5 листопада, 19:17
Росія активно веде війну в інформаційному просторі
Нові тези російської пропаганди. Чому це важливо
28 листопада, 14:48
Наратив про Майдан, як про причину «громадянської війни» в Україні, став наріжним каменем путінської піраміди дезінформації
Про наші Майдани
21 листопада, 19:19
Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина
Стефанішина розповіла про переваги швидкого початку переговорів ЄС з Києвом
23 листопада, 23:15
Рябікін заявив, що Китай якихось кроків для реалізації так званого «мирного плану» не здійснював
Посол Рябікін оцінив китайський «мирний план»
29 листопада, 09:25
Українці матимуть ширші можливості для життя та працевлаштування у Японії
Японія змінює умови підтримки біженців з України
13 листопада, 08:13
Грошове забезпечення військовослужбовців залежить від завдань, які на них покладені
ЗСУ розповіли, які зарплати військові отримують на навчанні та фронті
24 листопада, 10:32
Місце ДТП біля Грубешова
У Польщі розбився автобус із українцями: загинули дві жінки й дитина (фото)
19 листопада, 13:11
Суд визнав Павла Запорожця винним у нібито замаху на вчинення теракту в Херсоні 9 травня 2022 року
Суд у РФ засудив українського військового до 12 років колонії
30 листопада, 16:26

Соціум

Литва продовжить тимчасовий захист для біженців з України
Литва продовжить тимчасовий захист для біженців з України
Єврокомісія розкритикувала блокаду кордону польськими перевізниками
Єврокомісія розкритикувала блокаду кордону польськими перевізниками
Хунта Нігера розірвала військову угоду з ЄС
Хунта Нігера розірвала військову угоду з ЄС
Білий дім відповів, чи зможуть США надавати зброю Україні без нового фінансування
Білий дім відповів, чи зможуть США надавати зброю Україні без нового фінансування
Естонія може закрити кордон із РФ: названо причину
Естонія може закрити кордон із РФ: названо причину
Хакери, пов’язані з РФ і Китаєм, зламали найнебезпечніший ядерний об’єкт Британії – The Guardian
Хакери, пов’язані з РФ і Китаєм, зламали найнебезпечніший ядерний об’єкт Британії – The Guardian

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
100K
Польща визнала примусову депортацію українців гуманною: історики пояснили, що з цим не так
53K
Російські диверсії на путінських газових потоках. Німці починають бачити мотиви
49K
Віддати окуповані території Путіну? Комаровський зробив гучну заяву щодо війни, реакція соцмереж
34K
«Важливий прорив». Снайдер назвав досягнення ЗСУ, на яке мало хто звернув увагу
24K
Вибухи на Хмельниччині: влада повідомила про наслідки
21K
У Хмельницькому ТЦК розпочав службову перевірку через конфлікт військового із перехожим (відео)

Новини

Морозно і без опадів: прогноз погоди на 5 грудня
Сьогодні, 05:50
5 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Блокування українсько-польського кордону – це спецоперація Кремля, – Княжицький
Вчора, 12:09
Українські захисники стримують ворога на сімох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:49
Атака ворожих безпілотників, масштабна пожежа в Москві: головне за ніч
Вчора, 06:45
Мороз, переважно без опадів: прогноз погоди на 4 грудня
Вчора, 04:00

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua