Стефанішина розповіла про переваги швидкого початку переговорів ЄС з Києвом

До кінця року відкривається «вікно можливостей» для початку переговорів про вступ України, і Київ очікує «чіткого сигналу» від Брюсселя

Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час візиту до Відня закликала Європейський Союз поспішити з початком переговорів з Києвом. Про це повідомляє Die Presse.

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Вона наголосила на тому, що до кінця року відкривається «вікно можливостей» для оперативного початку переговорів про вступ України, і Київ очікує «чіткого сигналу» від Брюсселя.

За словами віцепрем’єрки, цей крок «дозволить запобігти поверненню втоми від розширення»; крім того, Україна також є великим європейським ринком, від якого ЄС тільки виграє.

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За її словами, можливе вето Угорщини Україна хоче попередити шляхом «діалогу» з Будапештом, зокрема для вирішення питання угорської меншини в Україні.

«Але всі дебати про майбутнє Європи не можуть обертатися навколо погроз одного глави уряду», – наголосила вона.

Стефанішина додала, що Україна вже багато років бореться за зближення з Європою.

«Десять років потому ми стоїмо на порозі переговорів про вступ. Українці терплячі», – сказала вона.

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Як повідомлялося, президент Європейської ради Шарль Мішель пообіцяв переконати 27 країн-членів ЄС ухвалити позитивне рішення про початок перемовин з Україною і Молдовою про вступ.

До слова, Україна виконує все те, що необхідно для реального початку переговорів про вступ в ЄС, а усі рішення, які наша держава мала ухвалити – вже ухвалені.