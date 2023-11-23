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Стефанішина розповіла про переваги швидкого початку переговорів ЄС з Києвом

Діана Гасюк
glavcom.ua
Стефанішина розповіла про переваги швидкого початку переговорів ЄС з Києвом
Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина
фото з відкритих джерел

До кінця року відкривається «вікно можливостей» для початку переговорів про вступ України, і Київ очікує «чіткого сигналу» від Брюсселя

Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час візиту до Відня закликала Європейський Союз поспішити з початком переговорів з Києвом. Про це повідомляє Die Presse.

Вона наголосила на тому, що до кінця року відкривається «вікно можливостей» для оперативного початку переговорів про вступ України, і Київ очікує «чіткого сигналу» від Брюсселя.

За словами віцепрем’єрки, цей крок «дозволить запобігти поверненню втоми від розширення»; крім того, Україна також є великим європейським ринком, від якого ЄС тільки виграє.

За її словами, можливе вето Угорщини Україна хоче попередити шляхом «діалогу» з Будапештом, зокрема для вирішення питання угорської меншини в Україні.

«Але всі дебати про майбутнє Європи не можуть обертатися навколо погроз одного глави уряду», – наголосила вона. 

Стефанішина додала, що Україна вже багато років бореться за зближення з Європою.

«Десять років потому ми стоїмо на порозі переговорів про вступ. Українці терплячі», – сказала вона.

Як повідомлялося, президент Європейської ради Шарль Мішель пообіцяв переконати 27 країн-членів ЄС ухвалити позитивне рішення про початок перемовин з Україною і Молдовою про вступ. 

До слова, Україна виконує все те, що необхідно для реального початку переговорів про вступ в ЄС, а усі рішення, які наша держава мала ухвалити – вже ухвалені.

Теги: Європейський союз Ольга Стефанішина дебати президент Україна держава українці

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