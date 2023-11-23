Стефанішина розповіла про переваги швидкого початку переговорів ЄС з Києвом
До кінця року відкривається «вікно можливостей» для початку переговорів про вступ України, і Київ очікує «чіткого сигналу» від Брюсселя
Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час візиту до Відня закликала Європейський Союз поспішити з початком переговорів з Києвом. Про це повідомляє Die Presse.
Вона наголосила на тому, що до кінця року відкривається «вікно можливостей» для оперативного початку переговорів про вступ України, і Київ очікує «чіткого сигналу» від Брюсселя.
За словами віцепрем’єрки, цей крок «дозволить запобігти поверненню втоми від розширення»; крім того, Україна також є великим європейським ринком, від якого ЄС тільки виграє.
За її словами, можливе вето Угорщини Україна хоче попередити шляхом «діалогу» з Будапештом, зокрема для вирішення питання угорської меншини в Україні.
«Але всі дебати про майбутнє Європи не можуть обертатися навколо погроз одного глави уряду», – наголосила вона.
Стефанішина додала, що Україна вже багато років бореться за зближення з Європою.
«Десять років потому ми стоїмо на порозі переговорів про вступ. Українці терплячі», – сказала вона.
Як повідомлялося, президент Європейської ради Шарль Мішель пообіцяв переконати 27 країн-членів ЄС ухвалити позитивне рішення про початок перемовин з Україною і Молдовою про вступ.
До слова, Україна виконує все те, що необхідно для реального початку переговорів про вступ в ЄС, а усі рішення, які наша держава мала ухвалити – вже ухвалені.
Коментарі — 0