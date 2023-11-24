Німеччина продовжила тимчасовий захист для біженців з України

За словами федерального міністра внутрішніх справ, влада Німеччини продовжить захищати життя багатьох українців та тісно підтримувати Україну

Федеральна рада схвалила відповідну постанову 24 листопада 2023 року

Німеччина продовжила тимчасовий захист біженців із України. Дозволи на проживання автоматично діятимуть до 4 березня 2025 року. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Німеччини.

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Федеральна рада схвалила відповідну постанову 24 листопада 2023 року. Українські біженці не повинні подавати заяву на продовження свого статусу проживання і їм не треба буде зустрічатися з імміграційними органами. Підставою для подальшого продовження тимчасового захисту є рішення країн ЄС наприкінці вересня 2023 року.

«Усі, хто був змушений тікати від війни, залишаться в безпеці з нами та матимуть доступ до освіти та ринку праці. Ми продовжили термін статусу захисту біженців України. Дозволи на проживання автоматично діють до 4 березня 2025 року, без необхідності біженцям з України знову відвідувати імміграційну службу», – заявила Федеральний міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер.

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Фезер додала, що влада Німеччини продовжить захищати життя багатьох українців та тісно підтримувати Україну.

Автоматичне продовження статусу зекономить близько 10 млн євро коштів державної адміністрації.

Зараз у Німеччині проживає близько 1,1 млн людей, які в’їхали до країни з 24 лютого 2022 року у зв’язку з російською агресією проти України. З них близько 350 тис. – діти та молодь віком до 18 років. Близько двох третіх дорослих біженців – жінки.

Нагадаємо, станом на зараз у Німеччині офіційно проживає майже 190 тис. українських чоловіків призовного віку від 18 до 60 років. Федеральне міністерство внутрішніх справ країни зазначило, що з початку повномасштабного вторгнення приїхали майже 222 тис. українських чоловіків призовного віку, проте частина з них знову покинула країну.

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Як ми раніше повідомляли, у Європі, за даними ООН, зафіксовано 5,9 млн українських біженців. Тимчасовий захист продовжено до березня 2025 року, але водночас деякі країни планують поступово скорочувати для біженців допомогу – урізати соціальні виплати, посилювати умови надання житла та мотивувати влаштовуватися на роботу.