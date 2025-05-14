Наші в Іспанії. Інтерв’ю з українським консулом у Барселоні

Виконувач обов’язків генконсула Олег Грабовецький – про ситуацію з українськими біженцями у Каталонії та Валенсії

До початку повномасштабної війни в Іспанії проживало майже 120 тис. українців. А після російського вторгнення сюди приїхало приблизно 200 тис. і тепер тут перебуває майже третина мільйона наших громадян. Про це розповідає в інтерв’ю «Главкому» тимчасовий виконувач обов’язків Генерального консула України в Барселоні Олег Грабовецький. За його словами, Генконсульство відповідає за Каталонію, Валенсійську автономію і Балеарські острови, на території яких проживає відповідно 40, 60 і 6 тис. українців. У самій Барселоні – майже 8 тис. українців.

Грабовецький розповів, що після початку повномасштабної війни для українських біженців у Барселоні на території виставкового центру Фіра було відкрито хаб. Там наші люди могли одразу реєструватись в поліції, подати заявки на отримання паперового документа. Через пару місяців там можна було отримати картку, яка надає зараз українцям в Іспанії і зокрема в Каталонії, тимчасовий захист, повне медичне забезпечення на рівні місцевої автономії, можливість працювати в Іспанії, а дітям навчатись у школах безкоштовно. Медичне страхування безкоштовне, але громадяни мають бути зареєстровані на території, щоб скористатися безкоштовними медичними послугами.

Олег Грабовецький, тимчасовий виконувач обов’язків генконсула України в Барселоні: «Каталонці дуже добре ставляться до українців»

«Зараз спостерігається тенденція до зменшення кількості наших біженців»

Уже пройшло три роки від початку великомасштабної війни, яка тепер ситуація з українськими біженцями?

Зараз спостерігається тенденція до зменшення кількості наших біженців. В Іспанії були закриті центри для прийому українських громадян, зокрема і в Барселоні рік тому. Але натомість розроблена дієва система: усіх українців поінформовано, що для отримання захисту, вони повинні звернутися спочатку до Червоного Христа, потім у поліцію. І ці всі процедури проходять уже не в одному конкретному місці, як це було раніше.

Статус українців як біженців був продовжений на території Євросоюзу влітку минулого року на один рік. Відповідно після цього були прийняті рішення в країнах членах ЄС. Іспанія прийняла рішення про продовження цього статусу на початку березня цього року. Громадяни можуть перебувати на території Іспанії з тими ж правами, які надаються, і їм. Немає необхідності поновлювати пластикове посвідчення, на якому досі стоїть термін дії 2024 рік.

А для тих громадян, які постійно перебувають на території Іспанії, але потребують виїзду за межі Шенгенської зони, існує можливість особисто звернутися до поліції і поновити термін дії посвідчення.

Іспанія поінформувала країни ЄС про продовження дії карток без їх зміни, але такий документ не завжди працює для прикордонників, які фізично запускають наших громадян з інших країн на територію ЄС.

Каталонці дуже добре ставляться до українців, які зарекомендували себе як освічена і культурна нація

А в самій Каталонії, як ставляться до українців і можливого продовження термінів перебування на території автономії?

Стосовно термінів продовження перебування українських біженців в Іспанії, то, як ми знаємо, зараз у деяких країнах ЄС існують різні рухи, які виступають або за більш тривале перебування українців, або зміну їх юридичного і легального статусу. Нам залишається дивитися, яким чином це буде відбуватися на території Іспанії, і відповідно до того, яке рішення буде проводити Мадрид до своїх автономних областей.

Каталонці дуже добре ставляться до українців. Адже протягом цього часу українці зарекомендували себе як освічена і культурна нація, яка готова з одного боку адаптуватися до того суспільства, в якому вона перебуває, з іншого боку – зберігає і підтримує свої традиції.

Цього року на третю річницю від початку війни парламент Каталонії прийняв Акт на підтримку України, а мерія Барселони зробила відповідну заяву. А на площі Каталонії відбувся мітинг на підтримку України.

У Барселоні існує сім асоціацій, які працюють з українцями, що приїхали після початку війни. У Каталонії таких асоціацій біля 30. У кожному великому містечку завдяки своїй активній громадській позиції ці люди мають можливість контактувати з місцевою владою.

Я вчора намагався знайти в Google maps якусь вулицю, пов’язану з Україною, то знайшов лише одну дуже маленьку – вулицю Україна (carrer Ucraina) і більше нічого…

Що стосується назв вулиць чи площ, пов’язаних з Україною, це досить складно. Адже це потребує внесення в місцеві реєстри і прийняття рішення на рівні міста. Тут у нас є перспективи на майбутнє, але не просто назвати вулицю чи площу на честь Тараса Шевченка чи Лесі Українки, а на честь якоїсь людини, яка була певним чином пов’язана з історією Каталонії, щоб у нас були спільні здобутки і спільні теми для співпраці.

Дуже приємно, що Каталонія визнала Голодомор в Україні геноцидом українського народу у 2017 році, потім відбулося визнання на рівні окремих міст Каталонії. Тож тут є розуміння української історії, але разом з тим не хотілось, щоб саме з Голодомором асоціювалась Україна, і саме з цим були пов’язані назви вулиць у Барселоні. Ми шукаємо позитивні приклади.

Можете назвати їх?

Місто Барселона дійсно обдароване не тільки сонцем, теплом і гарною погодою, а й мистецькими досягненнями, є потужним туристичним, культурним хабом. У нас тут є українська галерея Test Gallery – особиста ініціатива мистецького подружжя з України: кураторки та мистецтвознавиці Катерини Підгайної та її чоловіка, відомого скульптора Івана Підгайного. У минулому році там виставлялись картини українських художників з Європи.

А в музеї національного мистецтва Каталонії у 2022 році проводилась виставка українських картин «Україна весна». Наступного року за підтримки Генконсульства України у співробітництві з Генконсульством Польщі ми організували виставку малюнків українських і польських дітей «Мамо, я не хочу війни».

Місяць тому в Барселоні відбулась демонстрація фільму «Історія двох фотографій» із субтитрами іспанською мовою. Міністерство культури України надало право ексклюзивного показу на території Іспанії цього фільму на один рік. Це була презентація фільму не стільки для Іспанії, а для Європи. Зараз ми готуємо виставку українських художників на осінь.

Маніфестація у Барселоні з нагоди других роковин повномасштабного вторгнення російських військ в Україну фото: EFE

Зазвичай, в інших містах Європи майорять українські прапори біля мерій, але в Іспанії цього непомітно. Чим це пояснюється, на вашу думку?

У перший рік війни прапори на підтримку України були по місту, в інших містах та регіонах. Ми також проводили акцію до Дня Незалежності, тоді прапор України вивісили на будівлі Генералітету обласної ради Барселони. На цьому заході Барселонська мерія вивішувала плакат з написом: «Барселона з Україною». Прапор України також піднімається у парламенті Каталонії під час таких подій.

Зараз відсутність прапорів України, думаю, пов’язана з часом. Чим довше триває війна тим більше люди звикають. На жаль, уже менше України в новинах. І тут інколи бувають питання з боку іспанців: «Що в Україні вже завершилась війна? «А чому ви так думаєте?», «Бо в новинах про це не розповідають».

В інформаційному просторі ми маємо бути на видноті. На жаль, попадаємо в новини лише тоді, коли в Україні відбуваються якісь особливі епізоди, як підрив дамби Каховського водосховища, чи нещодавні бомбардування росіянами Сум, Києва, чи загрози нашим атомним станціям. Лише такі «вибухові» новини можуть з’являтися у місцевих ЗМІ.

Не хотілося б, щоб саме з Голодомором асоціювалась Україна…

Вуличні покажчики, дорожні знаки у Барселоні каталонською мовою, а не іспанською. Чи немає в цьому протистояння центру, Мадриду?

Річ у тому, що в Іспанії чотири офіційні мови, іспанська, яку ще називають кастильською, галісійська, каталонська і мова басків. Ці мови на рівному рівні працюють в Іспанії. Каталонською мовою ведеться навчання в державних школах, документооборот теж здійснюється каталонською мовою, зокрема більша частина, хоча іспанською також. Я б не говорив , що якась мова має преференції. Каталонська діє на рівні з іспанською.

Автономії в Іспанії мають дуже значний рівень незалежності і вирішують дуже багато питань. Тому можна відзначити, що Іспанія, з одного боку, країна з потужними автономіями, які мають багато прав, а з іншого – вона дуже централізована. Мадрид тримає руку на пульсі в політичному сенсі. Це навіть помітно за такою системою, як мережа швидкісних залізних доріг. Потрапити швидкісною залізницею з Барселони до Севільї, іншими словами з однієї провінції до іншої, неможливо, тому що вона проходить через Мадрид, який є центральною точкою, куди з’їжджаються швидкісні поїзди. Там треба робити пересадку.

«Іспанія надає посильну допомогу для зміцнення наших оборонних спроможностей Україні»

Із осені 2022 року Іспанія підготувала понад 5 тис. українських військових фото: Генштаб

Відомо, що Іспанія підготувала 5 тис. українських вояків. Пане Олеже, яку допомогу надає Каталонія Україні у її боротьбі проти російської агресії?

Після початку повномасштабного вторгнення Росії, Іспанія надавала Україні підтримку системами протиповітряної оборони, які були одними з перших і досить ефективними.

У день третьої річниці початку війни, 24 лютого 2025 року, прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес відвідав Україну. Там він оголосив про новий пакет військової допомоги для України на €1 млрд. У 2024 році Іспанія теж надала Україні військової допомоги на суму €1 млрд.

Зараз в Іспанії перебувають на навчаннях українські військовослужбовці, які опановують німецькі танки Leopard та інші системи протиповітряної оборони.

Іспанці також приймають на реабілітацію та лікування українських військовослужбовці.

Хоча Іспанія розташована далеко від України, але надання цією країною посильної допомоги для зміцнення наших оборонних спроможностей є важливим внеском. І це також бачать у Києві. Ми також відчуваємо підтримку пересічних іспанців до українців і до того, що відбувається в Україні.

Сестра Люсія Карам Паділья спілкується з пацієнтом з України в одному із медичних закладів, де лікують і проводять реабілітацію бійців-прикордонників фото: Держприкордонслужба України

Керівниця Фонду монастиря «Санта-Клара» сестра Люсія Карам Паділья 33 рази побувала в Україні з місіями. Під час поїздок вона переймається питаннями реабілітації прикордонників у медичних закладах Королівства Іспанія та наданням благодійної допомоги лікувальним закладам прикордонного відомства.

Завдяки зусиллям Фонду монастиря Санта-Клара за участю «Асоціації волонтерів CaixaBank» і Асоціації «Посланці миру», Держприкордонслужба України отримала понад 70 автомобілів, більше 50 з яких медичного призначення, а також тонни медичних препаратів та різноманітного обладнання.

7 травня за сприяння сестри Люсія відбувся захід «Посмішки для України», у якому взяли участь 277 дітей з України. Ця монахиня влаштувала це переліт дітей літаком з Варшави, відвідування музеїв у Барселоні, проживання в готелі.

Для дітей, батьки яких є військовими Державної прикордонної служби України, які, на жаль, загинули або перебувають у полоні, вдалося організувати тиждень відпочинку в Барселоні.

«75% громадян Іспанії підтримують зміцнення системи оборони Європи»

Наприкінці березня іспанський прем’єр Пердро Санчес заявив про необхідність створення європейської армії. Як в Іспанії відреагували на це і чи підтримують таку ідею?

Питання безпеки є важливим не лише для всієї Європи, але й кожної окремої країни, зокрема і для Іспанії. Наприклад, 7 травня у Барселоні закінчилось щорічне засідання Cercle d'Economia на тему «Європа: час прокидатися?» за участю політичного керівництва країни та автономної області Каталонія, директорів потужних національних компаній, представників провідних дослідницьких центрів та економічної еліти.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес відкриває у Палаці конгресів Каталонії 40-ве щорічне засідання Cercle d'Economia на тему «Європа: час прокидатися?» фото: АР

Цей триденний форум відкривав у понеділок глава уряду Іспанії потужною промовою тривалістю 25 хвилин. Вона розлетілася на цитати. І якраз важливою складовою цього виступу було те, що Європі, дійсно, потрібні свої збройні сили, щоб зміцнити свою потужність.

Як відомо, Іспанія в рамках НАТО перебуває на одному з останніх місць за рівнем внесків в оборону. Показник у 2% ВВП витрат на оборону країна планує досягти на кінець 2025 року.

Ідея європейської армії активно обговорюється в Європі, але водночас виникає питання чи це буде якась паралельна структура чи вона якимсь чином буде координуватися з НАТО. Це буде вирішуватися на рівні Брюсселя. А для Іспанії важливо, щоб їхні збройні сили могли функціонувати і виконувати поставлені завдання в координації зі збройними силами інших країн.

Треба відзначити, що 75% громадян Іспанії підтримують зміцнення системи оборони Європи. І що завдяки збройній боротьбі українців Європа зараз має можливість зміцнити свої спроможності у сфері виробництва зброї та нових оборонних технологій.

Микола Сірук, «Главком»