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Одна з країн планує збільшити в рази грант за повернення мігрантів додому

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Одна з країн планує збільшити в рази грант за повернення мігрантів додому
Нова урядова пропозиція Швеції передбачає збільшення суми до €32 000
фото з відкритих джерел

Ця ініціатива має набути чинності з 1 січня 2026 року.

Уряд Швеції планує збільшити в десятки разів гранти на повернення мігрантів додому. Про це заявив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон в інтерв’ю Euronews, передає «Главком».

Він зазначив, що існує «абсолютна потреба контролювати міграцію». Прем'єр повторив свою пропозицію значно збільшити суму грошей, яку Швеція пропонує мігрантам як фінансовий стимул для виїзду з країни.

Наразі грант становить €900 на дорослу особу. Нова урядова пропозиція передбачає збільшення суми до €32 000.

«Ми копіюємо, по суті, данську модель і значно збільшуємо цю суму, щоб полегшити життя тим, хто усвідомлює, що воліє повернутися до своєї країни, але з різних причин не відчуває, що знаходить добре налагоджене життя у Швеції», – сказав він.

Крістерссон визнав, що такий підхід викличе невдоволення, однак наголосив на головній проблемі.

«Я не думаю, що цей метод підійде багатьом людям, але у нас є проблема з інтеграцією, і якщо люди, які мають законне право залишатися у Швеції, але по суті не інтегруються, по суті не дуже цінують шведський спосіб життя, то принаймні люди подумають про повернення до своєї країни походження».

Ця ініціатива має набути чинності з 1 січня 2026 року.

Раніше, премʼєр-міністр Швеції Ульф Крістерссон анонсував найбільший план військового переозброєння країни з часів Холодної війни.

Видатки Швеції на оборону вже перевищують встановлений НАТО показник у 2%, але цього недостатньо, зауважив Крістерссон.

До слова, Швеція оголосила найбільший пакет військової допомоги для України розміром 16 млрд крон ($1,6 млрд).

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Теги: Швеція грант мігранти гроші фінансування

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