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Клопотенко показав свою квартиру та здивував витратами на їжу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Клопотенко розповів, що на продукти щомісяця витрачає близько 40 тис. грн
фото: скриншот з відео

Клопотенко: Я краще буду орендувати, ніж витрачати свій час

Ресторатор і дослідник української кухні Євген Клопотенко провів екскурсію своєю квартирою. Зокрема, шеф-кухар повідомив, скільки коштує йому житло в центрі Києва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на проєкт «По хатах на Люкс ФМ».

Клопотенко орендує квартиру за 42 тис. грн на місяць. Двічі на тиждень він користується послугами клінінгової компанії.

«Я таку квартиру не можу дозволити собі купити. Це стереотип про власне житло. Це все нашарування минулого. У мене є таунхаус на 180 кв. м біля Дніпра. Але треба їхати звідти. Тому я краще буду орендувати, ніж витрачати свій час», – зауважив Клопотенко.

Більшість часу кулінар проводить на просторій кухні, де експериментує з їжею. Для цього має спеціальне обладнання, наприклад роторний випарювач, який дозволяє швидко осушувати рідини з продуктів. Щомісячно Клопотенко витрачає приблизно 40 тис. грн на продукти.

Клопотенко провів екскурсію своєю квартирою

«Для мене магазин як церква. Розслабляюся, насолоджуюся. Я витрачаю на їжу багато грошей, тому що мені більше нічого не потрібно. Я ні на що не збираю гроші», – сказав ресторатор.

У гардеробній Клопотенко зберігає велику колекцію вишиванок. Влітку, за його словами, планує носити спідниці: «Судіть, а я не буду потіти», – прокоментував шеф-кухар. Асистентка допомагає йому з покупками одягу.

У спальні кулінара теж є цікаві речі, наприклад, засушена ялинка, яку він не викидає вже третій рік. Вона стоїть у кутку ще з 2022 року. Клопотенко каже, що позбудеться її лише після завершення війни: «Це символ того, що відбувається, та ніколи не забувати про війну».

До слова, український шеф-кухар Євген Клопотенко опублікував спільне фото із генералом, нині послом України у Великій Британії, Валерієм Залужним. Мережа була здивована, що кулінар прибув під час війни до Лондона. Зокрема, українців здивувало взуття, у якому Клопотенко з'явився до дипломата. 

Також відомий шеф-кухар Євгеній Клопотенко опублікував у Tik-tok незвичний рецепт: смажені сандалі у клярі. Однак, таку кулінарну імпровізацію оцінили не всі українці.

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Теги: гроші оренда Євген Клопотенко

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