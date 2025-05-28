Німеччина схвалила військову допомогу Україні на 5 млрд євро

Україна отримає додаткові пакети боєприпасів для різних видів зброї

Німеччина надасть Україні військову підтримку на 5 млрд євро, включаючи фінансування виробництва далекобійної зброї, постачання систем ППО, боєприпасів і медичного обладнання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на німецьке оборонне відомство.

Рішення про нову допомогу Україні було ухвалено через нещодавні російські атаки, внаслідок яких загинули й постраждали мирні жителі, а також було сильно зруйновано цивільну інфраструктуру. Кошти на новий пакет допомоги вже схвалені Бундестагом.

Німеччина передасть Україні додаткові пакети боєприпасів для різних видів зброї, артилерійські снаряди, наземні системи та стрілецьку зброю. Німецький оборонний концерн Diehl уклав контракт із Україною на постачання систем протиповітряної оборони та відповідних боєприпасів. Для підтримки боєздатності ЗСУ країна фінансуватиме ремонтні центри в Україні через спільне підприємство оборонних компаній обох країн.

Угоду про фінансування далекобійної зброї українського виробництва підписали міністри оборони Борис Пісторіус і Рустем Умєров під час зустрічі в Берліні. За словами глави українського Міноборони, було підписано контракт з компанією Diehl Defence на виробництво систем Iris-T і ракет до них. Загальна вартість контракту – 2,2 млрд євро.

Нагадаємо, німецький канцлер Фрідріх Мерц повідомив, що Україна й Німеччина підпишуть угоду про спільне виробництво зброї. Наша країна зможе бити по військових цілях поза своєю територією.

Раніше Великобританія, Франція, Німеччина і США зняли обмеження на низку військових поставок в Україну. Рішення про скасування обмежень на застосування далекобійної зброї, яка постачається до Києва, було ухвалене кілька місяців тому.

Мерц також наголосив на необхідності постачання Україні далекобійної зброї. Очікувалося, що Німеччина надасть 100–150 крилатих ракет Taurus, аналогічних британсько-французьким системам Storm Shadow/Scalp-Eg.

Як повідомлялося, Сполучені Штати дали «зелене світло» на передачу Україні понад 200 ракет із Німеччини. Йдеться про 125 далекобійних артилерійських ракет і 100 ракет до системи протиповітряної оборони Patriot.