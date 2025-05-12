Стармер обіцяє «значно» скоротити імміграцію у Британію

Кір Стармер відмовився назвати конкретні цифри щодо скорочення міграції, але пообіцяв «суттєво зменшити» її до кінця терміну роботи парламенту

Кір Стармер: ми ризикуємо стати островом чужинців, а не нацією, яка разом йде вперед

Прем'єр-міністр Великої Британії представив «Білу книгу», в якій Лейбористська партія обіцяє «повернути контроль над кордонами» та суттєво скоротити чисту міграцію, яка наразі становить 728 тис. осіб на рік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

У 69-сторінковому документі викладено плани щодо «контрольованої, вибіркової та справедливої» системи, яка включає посилення вимог до кваліфікації та рівня англійської мови для іноземних працівників, збільшення терміну отримання громадянства з 5 до 10 років, а також обмеження повноважень суддів щодо блокування депортацій.

Кір Стармер, представляючи положення, наголосив, що «нації залежать від правил, справедливих правил», і що без них Велика Британія ризикує перетворитися на «острів чужинців». Він також звинуватив попередній уряд консерваторів у «експерименті однієї нації з відкритими кордонами!, який призвів до різкого зростання міграції.

Серед ключових заходів, запропонованих у «Білій книзі»:

Підвищення кваліфікаційних вимог до рівня ступеня та стандартів англійської мови для всіх типів віз.

Збільшення терміну отримання громадянства до 10 років.

Прискорене отримання постійного місця проживання для мігрантів, які роблять «внесок» в економіку та суспільство.

Заборона будинкам для людей похилого віку наймати персонал з-за кордону.

Посилення законодавства щодо депортації іноземних злочинців.

Кір Стармер відмовився назвати конкретні цифри щодо скорочення міграції, але пообіцяв «суттєво зменшити» її до кінця терміну роботи парламенту. Він також наголосив, що ці реформи є результатом його переконань, а не політичного тиску.

Ці реформи є частиною спроб Лейбористської партії протидіяти зростанню партії «Реформа Великої Британії» Найджела Фараджа, яка здобула значні перемоги на місцевих виборах, частково через невдоволення виборців імміграційною політикою.

Українські біженці у Великій Британії

У представленій «Білій книзі» Лейбористської партії окремо питання щодо українців не згадується. Як зазначає видання, українці були згадані у контексті палестинської сім’ї з Гази, яка отримала право на проживання у Великій Британії за схемою, призначеною для біженців з України.

Як зазначили у The Telegraph, повноваження суддів щодо блокування депортацій також будуть обмежені. У «Білій книзі» міністр внутрішніх справ Іветт Купер представить плани щодо посилення законодавства, яке дозволяє судам надавати притулок іноземним злочинцям та нелегальним мігрантам відповідно до Європейської конвенції з прав людини (ЄКПЛ) за «виняткових обставин».

Це сталося після того, як палестинська сім'я з шести осіб з Гази отримала право проживати у Великій Британії після подання заявки за схемою, призначеною для українських біженців.

Цей крок відбувається після розкриття газетою The Telegraph справ за останні чотири місяці, в яких судді посилалися на «виняткові» підстави згідно зі статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, яка гарантує право на сімейне життя, щоб блокувати депортацію іноземних злочинців або нелегальних мігрантів.

Нагадаємо, у Великій Британії сьогодні, 12 травня, зберуться міністри закордонних справ Франції, Італії, Німеччини, Іспанії, Польщі. Переговори стосуватимуться підтримки України, й можливе оголошення санкцій щодо російської сторони.