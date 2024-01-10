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Сповіщення про загрозу ракетного удару в застосунку «єТривога» матиме унікальний звук

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Сповіщення про загрозу ракетного удару в застосунку «єТривога» матиме унікальний звук
У застосунку зміниться звук сповіщення про загрозу ракетного удару
фото з відкритих джерел

Оновлення вже доступне на маркетах App Store та Google play

Із 10 січня у застосунку «єТривога» зміниться звук сповіщення про загрозу застосування високошвидкісних цілей. Про це повідомили розробники в соцмережі X.

Сповіщення про «Загрозу ракетного удару» відсьогодні матимуть унікальний звук, щоб розрізняти їх із сповіщеннями про тривогу.

Розробники радять оновити застосунок. Оновлення вже доступне на маркетах App Store та Google play. 

«єТривога» – волонтерський застосунок, який надсилає push-сповіщення про небезпеку у конкретному регіоні України, розроблений українськими IT-волонтерами у Польщі.

Нагадаємо, в останньому оновленні міського застосунку «Київ Цифровий» удосконалено налаштування сповіщень про повітряну тривогу. Користувачі можуть змінювати гучність звуку, а також додавати сповіщення до списку критичних на IOS або закріплених на Android.

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Теги: тривога застосунок соцмережі

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