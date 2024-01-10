Сповіщення про загрозу ракетного удару в застосунку «єТривога» матиме унікальний звук
Оновлення вже доступне на маркетах App Store та Google play
Із 10 січня у застосунку «єТривога» зміниться звук сповіщення про загрозу застосування високошвидкісних цілей. Про це повідомили розробники в соцмережі X.
Сповіщення про «Загрозу ракетного удару» відсьогодні матимуть унікальний звук, щоб розрізняти їх із сповіщеннями про тривогу.
В новий рік з оновленою єТривогою!— єТривога 🚨🇺🇦 (@etryvoga) January 9, 2024
На маркетах App Store та Google Play вже доступне оновлення 2.1.0. Радимо оновитися до останньої версії!
У ній дві важливих зміни: pic.twitter.com/hMY3pVaAiU
Розробники радять оновити застосунок. Оновлення вже доступне на маркетах App Store та Google play.
Нагадаємо, в останньому оновленні міського застосунку «Київ Цифровий» удосконалено налаштування сповіщень про повітряну тривогу. Користувачі можуть змінювати гучність звуку, а також додавати сповіщення до списку критичних на IOS або закріплених на Android.
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