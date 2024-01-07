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В Україні завили сирени повітряної тривоги

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
В Україні завили сирени повітряної тривоги
РФ підняла в небо МіГ-31К
фото: glavcom.ua

Українцям слід негайно перейти в укриття

О 9:55 в Україні оголошена масштабна повітряна тривога. Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку. Фіксується зліт ворожого бомбардувальника МіГ-31К із аеродрому Моздок (Північна Осетія).

Українцям слід перебувати в укриття до відбою загрози і дотримуватись інформаційної тиші.

Мапа тривог станом на 9:55:

В Україні завили сирени повітряної тривоги фото 1

Нагадаємо, триває 683-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 45 бойових зіткнень.

Теги: тривога Україна небезпека

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