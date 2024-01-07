В Україні завили сирени повітряної тривоги
Українцям слід негайно перейти в укриття
О 9:55 в Україні оголошена масштабна повітряна тривога. Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку. Фіксується зліт ворожого бомбардувальника МіГ-31К із аеродрому Моздок (Північна Осетія).
Українцям слід перебувати в укриття до відбою загрози і дотримуватись інформаційної тиші.
Мапа тривог станом на 9:55:
Нагадаємо, триває 683-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 45 бойових зіткнень.
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