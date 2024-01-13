У Дніпрі пролунали вибухи під час тривоги

В Україні оголошено повітряну тривогу в низці областей

Уранці 13 січня в Дніпрі двічі пролунали звуки вибухів. Про це повідомили кореспонденти «Суспільного».

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Перші звуки вибухів пролунали близько 5:04, одразу після оголошення тривоги. Повторні звуки вибухів мешканці почули о 5:20.

У місті триває повітряна тривога.

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Зазначимо, у ніч на 13 січня Повітряні сили повідомили, що спостерігається активність російської стратегічної авіації в районі аеродрому «Оленья».

В Україні оголошено повітряну тривогу в низці областей. Моніторингові канали повідомляли про пуски ракет.

Мешканцям областей, де оголошено повітряну тривогу варто пройти в укриття.