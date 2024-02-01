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Японія виділила Україні $390 млн допомоги

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Японія виділила Україні $390 млн допомоги
Залучені кошти будуть спрямовані для відшкодування видатків держбюджету України на пріоритетні потреби
фото з відкритих джерел

Частина коштів від Японії піде на відновлення сільського господарства України

Україна в рамках проєкту Світового банку отримала від Японії близько $390 млн, які підуть на соціальний захист та відновлення сільського господарства. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Ця допомога передбачає грантову частину коштів на $89,8 млн у рамках проєкту «Екстрений проект надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України» (ARISE).

Також фіндопомога складається з позики обсягом $300 млн у рамках проєкту «Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності» (INSPIRE).

«Вдячний Світовому банку та Уряду Японії за потужну фінансову підтримку України. Залучені кошти будуть спрямовані для відшкодування видатків держбюджету України на пріоритетні потреби, зокрема у сфері відновлення та соціальної допомоги. Надходження такого фінансування є вагомим внеском у забезпечення наших громадян необхідними послугами, що є критично важливими в умовах війни»,– зазначив міністр фінансів Сергій Марченко. 

Раніше повідомлялося, що влада Японії визначила пріоритетні напрями надання допомоги Україні на цей рік та на перспективу. Серед них гуманітарна допомога, дистанційна медицина, розвиток інформаційних та інформаційно-комунікаційних технологій, біотехнології, розвиток сільського господарства та тваринництва.

Теги: Японія гроші

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