В Україні масштабна повітряна тривога тривала годину

Громадянам слід пройти в укриття

В Україні станом на 13:27 була оголошена масштабна повітряна тривога. Росія піднімала в небо винищувачі. Станом на 14:25 тривогу було скасовано.

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Станом на 13:29 карта тривог має такий вигляд:

Згодом тривога поширилася і на решту областей України.

Триває 702-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 82 бойових зіткнення. Протягом минулої доби підрозділами ракетних військ завдано ударів по трьох районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та ще по одній важливій цілі противника.