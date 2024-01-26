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В Україні масштабна повітряна тривога тривала годину

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Україні масштабна повітряна тривога тривала годину

Громадянам слід пройти в укриття

В Україні станом  на 13:27 була оголошена масштабна повітряна тривога. Росія піднімала в небо винищувачі. Станом на 14:25 тривогу було скасовано.

Станом на 13:29 карта тривог має такий вигляд: 

В Україні масштабна повітряна тривога тривала годину фото 1

Згодом тривога поширилася і на решту областей України.

Триває 702-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 82 бойових зіткнення. Протягом минулої доби підрозділами ракетних військ завдано ударів по трьох районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та ще по одній важливій цілі противника.

Теги: росія озброєння тривога

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