Сварка через Курили: Японія може укласти мир із Росією, але є умова

Японія готова говорити із Росією про мирну угоду, але тільки на своїх умовах

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив про намір підписати мирний договір із Росією після врегулювання територіального питання навколо Курильських островів. Кісіда вважає, що мир із РФ не означатиме зняття з неї санкцій, пишуть росЗМІ.

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Свою заяву прем'єр зробив під час виступу у нижній палаті японського парламенту. Він наголосив на прагненні Японії знайти компроміс з Росією з приводу повернення Курильських островів. «У японо-російських відносинах склалася важка ситуація, але ми продовжуємо дотримуватися прагнення вирішення територіального питання та укладання мирного договору», – заявив прем'єр.

Кісіда зазначив, що Японія все одно не відмовиться від санкційного тиску на Росію через війну в Україні і за співпраці з міжнародною спільнотою продовжить всебічно підтримувати Україну.

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Нагадаємо, 21 березня 2022 року МЗС Росії заявило, що припиняє переговори з владою Японії про укладення мирного договору через односторонні санкції, які Токіо ввело у зв'язку із війною в Україні. До того ж Москва скасувала безвізові поїздки японців на Курильські острови і запровадила низку інших обмежень щодо Токіо.

У жовтні 2023 року МЗС РФ виключив діалог про мирний договір з Японією через її нібито відверто ворожий курс щодо Росії. У відомстві наголосили, що Москва жорстко реагуватиме на будь-які конфронтаційні випади з боку Токіо і керуватиметься виключно власними національними інтересами.

23 жовтня прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда в черговий раз заявив, що Токіо продовжує дотримуватися курсу на вирішення територіальної проблеми та укладання мирного договору між Росією та Японією.

Пояснимо, Росія, головна держава-спадкоємиця Радянського Союзу, і Японія ніколи не підписували мирний договір, який офіційно завершує їхні військові дії під час Другої світової війни, а Курильські острови залишаються головним каменем спотикання. Острови розташовані біля Хоккайдо, найпівнічнішого головного острова Японії, і були захоплені Радянським Союзом наприкінці Другої світової війни. Стан війни між двома країнами було офіційно припинено у 1956 року після чого СРСР та Японія відновили відповідно до Московської декларації дипломатичні відносини. Згідно з японською позицією, Росія має передати Японії чотири південні острови Курильської гряди. Москва ж визнає декларацію СРСР 1956 року де йдеться про можливість передачі двох островів після укладання мирного договору.

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Нагадаємо, влада Японії визначила пріоритетні напрями надання допомоги Україні на цей рік та на перспективу. Про це пише газета Sankei. Серед них гуманітарна допомога, дистанційна медицина, розвиток інформаційних та інформаційно-комунікаційних технологій, біотехнології, розвиток сільського господарства та тваринництва.

Ці напрями розподілені за трьома основними платформами: термінове відновлення, відновлення економіки та нарощування продуктивності, формування базового середовища. Передбачається, що в ході конференції з просування економічного відновлення України, яка відбудеться в Японії 19 лютого, Токіо та Київ підпишуть близько 20 документів.

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