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Сварка через Курили: Японія може укласти мир із Росією, але є умова

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Сварка через Курили: Японія може укласти мир із Росією, але є умова
Японія та Росія досі не можуть поділити Курильські острови
фото із відкритих джерел

Японія готова говорити із Росією про мирну угоду, але тільки на своїх умовах

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив про намір підписати мирний договір із Росією після врегулювання територіального питання навколо Курильських островів. Кісіда вважає, що мир із РФ не означатиме зняття з неї санкцій, пишуть росЗМІ.

Свою заяву прем'єр зробив під час виступу у нижній палаті японського парламенту. Він наголосив на прагненні Японії знайти компроміс з Росією з приводу повернення Курильських островів. «У японо-російських відносинах склалася важка ситуація, але ми продовжуємо дотримуватися прагнення вирішення територіального питання та укладання мирного договору», – заявив прем'єр.

Кісіда зазначив, що Японія все одно не відмовиться від санкційного тиску на Росію через війну в Україні і за співпраці з міжнародною спільнотою продовжить всебічно підтримувати Україну.

Нагадаємо, 21 березня 2022 року МЗС Росії заявило, що припиняє переговори з владою Японії про укладення мирного договору через односторонні санкції, які Токіо ввело у зв'язку із війною в Україні. До того ж Москва скасувала безвізові поїздки японців на Курильські острови і запровадила низку інших обмежень щодо Токіо.

У жовтні 2023 року МЗС РФ виключив діалог про мирний договір з Японією через її нібито відверто ворожий курс щодо Росії. У відомстві наголосили, що Москва жорстко реагуватиме на будь-які конфронтаційні випади з боку Токіо і керуватиметься виключно власними національними інтересами.

23 жовтня прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда в черговий раз заявив, що Токіо продовжує дотримуватися курсу на вирішення територіальної проблеми та укладання мирного договору між Росією та Японією.

Пояснимо, Росія, головна держава-спадкоємиця Радянського Союзу, і Японія ніколи не підписували мирний договір, який офіційно завершує їхні військові дії під час Другої світової війни, а Курильські острови залишаються головним каменем спотикання. Острови розташовані біля Хоккайдо, найпівнічнішого головного острова Японії, і були захоплені Радянським Союзом наприкінці Другої світової війни. Стан війни між двома країнами було офіційно припинено у 1956 року після чого СРСР та Японія відновили відповідно до Московської декларації дипломатичні відносини. Згідно з японською позицією, Росія має передати Японії чотири південні острови Курильської гряди. Москва ж визнає декларацію СРСР 1956 року де йдеться про можливість передачі двох островів після укладання мирного договору.

Нагадаємо, влада Японії визначила пріоритетні напрями надання допомоги Україні на цей рік та на перспективу. Про це пише газета Sankei. Серед них гуманітарна допомога, дистанційна медицина, розвиток інформаційних та інформаційно-комунікаційних технологій, біотехнології, розвиток сільського господарства та тваринництва. 

Ці напрями розподілені за трьома основними платформами: термінове відновлення, відновлення економіки та нарощування продуктивності, формування базового середовища. Передбачається, що в ході конференції з просування економічного відновлення України, яка відбудеться в Японії 19 лютого, Токіо та Київ підпишуть близько 20 документів.

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Теги: росія міністр Японія санкції військові держава Москва переговори

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