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Швеція надає рекордний пакет військової допомоги Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Швеція надає рекордний пакет військової допомоги Україні
Україна отримає 10 штурмових катерів Cb90
фото з відкритих джерел

До нового пакета допомоги для України ввійшли артилерійські снаряди, системи ППО та військова техніка

Швеція оголосила про надання найбільшого від початку широкомасштабного вторгнення пакета військової допомоги Україні на суму 7,1 млрд шведських крон (приблизно $683 млн). Про це повідомляє українське Міноборони.

Цей пакет включає:

  • артилерійські боєприпаси;
  • 10 штурмових катерів Cb90;
  • системи ППО Rbs70;
  • протитанкові ракети (Tow);
  • 20 групових катерів;
  • підводне озброєння;
  • ручні гранати;
  • гранатомети Carl Gustaf.

До того ж Швеція виділить приблизно один мільярд шведських крон до спільного з Данією фонду, який закуповує для України бойові машини піхоти Cv90.

«Війна Росії проти України – це також війна проти правового порядку. Україна захищає не лише свою свободу, а й свободу усієї Європи. Швеція підтримуватиме Україну настільки довго, наскільки це буде потрібно. Не можна дозволити Росії виграти цю війну», – наголосив Міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Швеція також приєдналася до морської коаліції в рамках Контактної групи з питань оборони України.

Зазначимо, від початку широкомасштабного вторгнення Росії Швеція надала Україні військову допомогу на суму 30 млрд шведських крон.

Як повідомлялося, Швеція планує надати Україні рекордний для країни пакет оборонної допомоги загальною вартістю приблизно $700 млн.

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Теги: Швеція війна фінансування рекорд

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