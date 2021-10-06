«ЛНР» завела кримінальну справу на Саакашвілі. Закидають організацію розстрілів на Майдані

Бойовики раптом знайшли зв’язок політика із розстрілами в центрі української столиці у лютому 2014 року

Так звана Генпрокуратура ЛНР відкрила «кримінальну справу» проти експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі, якого днями було затримано грузинськими правоохоронцями у Тбілісі. Про це повідомила пресслужба бойовиків.

Окупаційна влада Луганщини закидає українському та грузинському політику організацію розстрілів на Майдані Незалежності у лютому 2014 року.

Так звана прокуратура стверджує, що у 2013 році Саакашвілі нібито запросив до України групу снайперів з Грузії, яка у лютому 2014 року під час протистояння мітінгувальників із співробітниками МВД на Майдані вела вогонь по учасниках заворушень.

Так звані правоохоронці окупованих районів Луганської області стверджують, що відповідну інформацію їм надала білоруська прокуратура, яка, нібито, допомагала розслідувати справу розстрілів на Майдані на прохання української влади.

Цікаво, що бойовики відкрили «кримінальну справу» на Саакашвілі за кількома пунктами ст. 113 так званого «Кримінального кодексу ЛНР» (вбивство).

Окупанти вирішили не вдаватися до пояснень, яке відношення події у Києві мають до Луганщини. Замість цього вони звернулися до правоохоронних органів Грузії із проханням повідомити їм будь-яку нову інформацію щодо подій на Майдані 2014 року у разі її появи під час слідчих дій з Михайлом Саакашвілі.

Нагадаємо, Михайла Саакашвілі заарештували у Грузії, але утримують не в Тбілісі, а в місті, що неподалік від столиці, – Руставі. Колишнього президента Грузії доставили туди в ніч на 2 жовтня.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що має намір домагатися повернення в Україну затриманого у Грузії Михайла Саакашвілі.

Напередодні український консул відвідав Саакашвілі в грузинській в'язниці. Також посол Грузії відвідав МЗС та розповів подробиці затримання Саакашвілі.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі раніше заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі.

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