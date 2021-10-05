З'явилося нове відео затримання Саакашвілі: висмикнули під час вечері

Саакашвілі дозволили випити чарку уже в наручниках

У мережі оприлюднено нове відео затримання колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі. Відео зроблено у тбіліській квартирі, де, за версією слідства, він перебував деякий час.

З цього відео випливає, що грузинські правоохоронці затримали Саакашвілі під час вечері. Також видно, як чоловік у цивільному одягає на нього наручники. У приміщенні також перебувають ще кілька чоловіків у цивільному одязі. Перед тим, як Саакашвілі виводять з кімнати, йому дозволяють допити зі склянки на столі.

Раніше стало відомо, що Саакашвілі перетнув кордон Грузії, сховавшись у вентиляційній кабіні трейлера.

Нагадаємо, Михайла Саакашвілі заарештували у Грузії, утримують не в Тбілісі, а в місті, що неподалік від столиці, – Руставі. Колишнього президента Грузії доставили туди в ніч на 2 жовтня.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що має намір домагатися повернення в Україну затриманого у Грузії Михайла Саакашвілі.

Напередодні український консул відвідав Саакашвілі в грузинській в'язниці. Також посол Грузії відвідав МЗС та розповів подробиці затримання Саакашвілі.

Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі раніше заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі.