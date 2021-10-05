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    З'явилося нове відео затримання Саакашвілі: висмикнули під час вечері

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    Михайла Саакашвілі затримали у Тбілісі 1 жовтня - З'явилося нове відео затримання Саакашвілі: висмикнули під час вечері
    Михайла Саакашвілі затримали у Тбілісі 1 жовтня
    скріншот з відео

    Саакашвілі дозволили випити чарку уже в наручниках

    У мережі оприлюднено нове відео затримання колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі. Відео зроблено у тбіліській квартирі, де, за версією слідства, він перебував деякий час.

    З цього відео випливає, що грузинські правоохоронці затримали Саакашвілі під час вечері. Також видно, як чоловік у цивільному одягає на нього наручники. У приміщенні також перебувають ще кілька чоловіків у цивільному одязі. Перед тим, як Саакашвілі виводять з кімнати, йому дозволяють допити зі склянки на столі.

    Раніше стало відомо, що Саакашвілі перетнув кордон Грузії, сховавшись у вентиляційній кабіні трейлера.

    Нагадаємо, Михайла Саакашвілі заарештували у Грузії, утримують не в Тбілісі, а в місті, що неподалік від столиці, – Руставі. Колишнього президента Грузії доставили туди в ніч на 2 жовтня.

    Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що має намір домагатися повернення в Україну затриманого у Грузії Михайла Саакашвілі.

    Напередодні український консул відвідав Саакашвілі в грузинській в'язниці. Також посол Грузії відвідав МЗС та розповів подробиці затримання Саакашвілі.

    Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі раніше заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі.

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    Теги: Михайло Саакашвілі алкоголь арешт Грузія поліція
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    З'явилося нове відео затримання Саакашвілі: висмикнули під час вечері