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    Нова дружина Саакашвілі прибула до в’язниці, де тримають експрезидента Грузії

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    Журналісти грузинських телеканалів зафіксували Єлизавету Ясько в адміністративній будівлі руставської в&rsquo;язниці - Нова дружина Саакашвілі прибула до в’язниці, де тримають експрезидента Грузії
    Журналісти грузинських телеканалів зафіксували Єлизавету Ясько в адміністративній будівлі руставської в’язниці
    скріншот з відео

    Михайла Саакашвілі утримують не у Тбілісі, а в місті, що неподалік від столиці, – Руставі

    У Грузію прибула цивільна дружина Михайла Саакашвілі, депутатка Верховної Ради України від «Слуги народу» Єлизавета Ясько. Журналісти грузинських телеканалів зафіксували її в адміністративній будівлі руставської в’язниці, повідомляє «Ехо Кавказа».

    Саме в цій в’язниці перебуває арештований експрезидент Грузії.

    До слова, сьогодні з'явилося нове відео затримання Саакашвілі: висмикнули під час вечері.

    Раніше стало відомо, що Саакашвілі перетнув кордон Грузії, сховавшись у вентиляційній кабіні трейлера.

    Нагадаємо, Михайла Саакашвілі заарештували у Грузії, але утримують не в Тбілісі, а в місті, що неподалік від столиці, – Руставі. Колишнього президента Грузії доставили туди в ніч на 2 жовтня.

    Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що має намір домагатися повернення в Україну затриманого у Грузії Михайла Саакашвілі.

    Напередодні український консул відвідав Саакашвілі в грузинській в'язниці. Також посол Грузії відвідав МЗС та розповів подробиці затримання Саакашвілі.

    Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі раніше заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі.

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    Теги: депутат Михайло Саакашвілі Грузія в'язниця президент Єлизавета Ясько
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    Нова дружина Саакашвілі прибула до в’язниці, де тримають експрезидента Грузії