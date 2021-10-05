Нова дружина Саакашвілі прибула до в’язниці, де тримають експрезидента Грузії

Михайла Саакашвілі утримують не у Тбілісі, а в місті, що неподалік від столиці, – Руставі

У Грузію прибула цивільна дружина Михайла Саакашвілі, депутатка Верховної Ради України від «Слуги народу» Єлизавета Ясько. Журналісти грузинських телеканалів зафіксували її в адміністративній будівлі руставської в’язниці, повідомляє «Ехо Кавказа».

Саме в цій в’язниці перебуває арештований експрезидент Грузії.

До слова, сьогодні з'явилося нове відео затримання Саакашвілі: висмикнули під час вечері.

Раніше стало відомо, що Саакашвілі перетнув кордон Грузії, сховавшись у вентиляційній кабіні трейлера.

Нагадаємо, Михайла Саакашвілі заарештували у Грузії, але утримують не в Тбілісі, а в місті, що неподалік від столиці, – Руставі. Колишнього президента Грузії доставили туди в ніч на 2 жовтня.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що має намір домагатися повернення в Україну затриманого у Грузії Михайла Саакашвілі.

Напередодні український консул відвідав Саакашвілі в грузинській в'язниці. Також посол Грузії відвідав МЗС та розповів подробиці затримання Саакашвілі.

Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі раніше заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі.