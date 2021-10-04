Грузинський прем'єр розказав, за якої умови Саакашвілі повернеться в Україну

Саакашвілі відсидить повний термін у в'язниці – прем'єр-міністр Грузії

Затриманий в Грузії Михайло Саакашвілі повернеться в Україну тільки після того, як відсидить повний термін у в'язниці. Грузинська влада висловила подив поверненням експрезидента в країну. Про це повідомив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі в ефірі телеканалу Imedi.

«Якщо він (Саакашвілі – ред.) хоче повернутися в Україну, він зможе це зробити після того, як повністю відсидить термін (у в'язниці) і зможе йти, куди захоче», – сказав прем'єр.

Гарібашвілі зазначив, що зараз Саакашвілі наполегливо просить про повернення в Україну. Він також висловив здивування рішенням експрезидента Грузії повернутися в країну.

Зазначимо, Грузії Саакашвілі заочно засуджений у справі про вбивство банкіра Сандро Гіргвліані і побиття депутата Валерія Гелашвілі. Крім цього, колишній президент Грузії є фігурантом справ про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року, погром телекомпанії Imedi і розтрату коштів із держбюджету.

Нагадаємо, стало відомо, що Михайло Саакашвілі перетнув кордон Грузії, сховавшись у вентиляційній кабіні трейлера.

Як стало відомо, Михайла Саакашвілі, котрого арештували у Грузії, утримують не в Тбілісі, а в місті, що неподалік від столиці – Руставі. Колишнього президента Грузії доставили туди в ніч на 2 жовтня.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що має намір домагатися повернення в Україну затриманого у Грузії Михайла Саакашвілі.

Крім того, посол Грузії відвідав МЗС та розповів подробиці затримання Саакашвілі.

Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі раніше заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі.

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