  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Грузинський прем'єр розказав, за якої умови Саакашвілі повернеться в Україну

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Експрезидент Грузії має відбути покарання на батьківщині - Грузинський прем'єр розказав, за якої умови Саакашвілі повернеться в Україну
    Експрезидент Грузії має відбути покарання на батьківщині
    Фото з відкритих джерел

    Саакашвілі відсидить повний термін у в'язниці – прем'єр-міністр Грузії

    Затриманий в Грузії Михайло Саакашвілі повернеться в Україну тільки після того, як відсидить повний термін у в'язниці. Грузинська влада висловила подив поверненням експрезидента в країну. Про це повідомив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі в ефірі телеканалу Imedi.

    «Якщо він (Саакашвілі – ред.) хоче повернутися в Україну, він зможе це зробити після того, як повністю відсидить термін (у в'язниці) і зможе йти, куди захоче», – сказав прем'єр.

    Гарібашвілі зазначив, що зараз Саакашвілі наполегливо просить про повернення в Україну. Він також висловив здивування рішенням експрезидента Грузії повернутися в країну.

    Зазначимо, Грузії Саакашвілі заочно засуджений у справі про вбивство банкіра Сандро Гіргвліані і побиття депутата Валерія Гелашвілі. Крім цього, колишній президент Грузії є фігурантом справ про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року, погром телекомпанії Imedi і розтрату коштів із держбюджету.

    Нагадаємо, стало відомо, що Михайло Саакашвілі перетнув кордон Грузії, сховавшись у вентиляційній кабіні трейлера.

    Як стало відомо, Михайла Саакашвілі, котрого арештували у Грузії, утримують не в Тбілісі, а в місті, що неподалік від столиці – Руставі. Колишнього президента Грузії доставили туди в ніч на 2 жовтня.

    Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що має намір домагатися повернення в Україну затриманого у Грузії Михайла Саакашвілі.

    Крім того, посол Грузії відвідав МЗС та розповів подробиці затримання Саакашвілі.

    Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі раніше заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі.

    Читайте також:
    Теги: Михайло Саакашвілі вбивство президент влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Грузинський прем'єр розказав, за якої умови Саакашвілі повернеться в Україну