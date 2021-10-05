Кохана Саакашвілі зі «Слуги народу» розповіла грузинам, як їм заздрять в Україні

«Ми дуже заздримо в Україні, що у вас був такий президент, як Саакашвілі», – заявила цивільна дружина експрезидента Грузії

Єлизавета Ясько вийшла з будівлі в'язниці, де перебуває Саакашвілі

Народна депутатка України від «Слуги народу» та громадянська дружина Михайла Саакашвілі Єлизавета Ясько вийшла з в'язниці, де сидить експрезидент Грузії. Як повідомляють грузинські ЗМІ, про особисте життя депутатка говорити відмовилася.

Відомо, що Ясько провела в будівлі в'язниці півтори години.

«Ми дуже заздримо в Україні, що у вас був такий президент, як Саакашвілі», – заявила, зокрема, кохана експрезидента Грузії.

Нагадаємо, 5 жовтня нова дружина Саакашвілі прибула до в’язниці, де тримають експрезидента Грузії.

До слова, сьогодні з'явилося нове відео затримання Саакашвілі: висмикнули під час вечері.

Раніше стало відомо, що Саакашвілі перетнув кордон Грузії, сховавшись у вентиляційній кабіні трейлера.

Нагадаємо, Михайла Саакашвілі заарештували у Грузії, але утримують не в Тбілісі, а в місті, що неподалік від столиці, – Руставі. Колишнього президента Грузії доставили туди в ніч на 2 жовтня.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що має намір домагатися повернення в Україну затриманого у Грузії Михайла Саакашвілі.

Напередодні український консул відвідав Саакашвілі в грузинській в'язниці. Також посол Грузії відвідав МЗС та розповів подробиці затримання Саакашвілі.

Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі раніше заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі.