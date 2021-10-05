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    Кохана Саакашвілі зі «Слуги народу» розповіла грузинам, як їм заздрять в Україні

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    &laquo;Ми дуже заздримо в Україні, що у вас був такий президент, як Саакашвілі&raquo;, &ndash; заявила цивільна дружина експрезидента Грузії - Кохана Саакашвілі зі «Слуги народу» розповіла грузинам, як їм заздрять в Україні
    «Ми дуже заздримо в Україні, що у вас був такий президент, як Саакашвілі», – заявила цивільна дружина експрезидента Грузії
    скріншот з відео Sputnik Georgia

    Єлизавета Ясько вийшла з будівлі в'язниці, де перебуває Саакашвілі

    Народна депутатка України від «Слуги народу» та громадянська дружина Михайла Саакашвілі Єлизавета Ясько вийшла з в'язниці, де сидить експрезидент Грузії. Як повідомляють грузинські ЗМІ, про особисте життя депутатка говорити відмовилася.

    Відомо, що Ясько провела в будівлі в'язниці півтори години.

    «Ми дуже заздримо в Україні, що у вас був такий президент, як Саакашвілі», – заявила, зокрема, кохана експрезидента Грузії.

    Нагадаємо, 5 жовтня нова дружина Саакашвілі прибула до в’язниці, де тримають експрезидента Грузії.

    До слова, сьогодні з'явилося нове відео затримання Саакашвілі: висмикнули під час вечері.

    Раніше стало відомо, що Саакашвілі перетнув кордон Грузії, сховавшись у вентиляційній кабіні трейлера.

    Нагадаємо, Михайла Саакашвілі заарештували у Грузії, але утримують не в Тбілісі, а в місті, що неподалік від столиці, – Руставі. Колишнього президента Грузії доставили туди в ніч на 2 жовтня.

    Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що має намір домагатися повернення в Україну затриманого у Грузії Михайла Саакашвілі.

    Напередодні український консул відвідав Саакашвілі в грузинській в'язниці. Також посол Грузії відвідав МЗС та розповів подробиці затримання Саакашвілі.

    Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі раніше заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі.

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    Теги: Михайло Саакашвілі політика Грузія Україна президент Єлизавета Ясько
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    Кохана Саакашвілі зі «Слуги народу» розповіла грузинам, як їм заздрять в Україні